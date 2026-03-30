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1000+ फर्जी मैसेज से डराने वाला श्रीनिवास लुईस मैसूर से गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी

Mar 30, 2026 09:56 am ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, एएनआई
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दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के मैसूर से 47 वर्षीय श्रीनिवास लुईस को गिरफ्तार किया है। उसने अपनी 1000 से अधिक फर्जी धमकियों वाले मैसेज से देशभर में सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा रखी थी। पुलिस ने उसे किराये के मकान से गिरफ्तार किया है।

1000+ फर्जी मैसेज से डराने वाला श्रीनिवास लुईस मैसूर से गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी

दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के मैसूर से 47 वर्षीय श्रीनिवास लुईस को गिरफ्तार किया है। उसने 1000 से अधिक स्कूलों, कोर्ट और सरकारी संस्थानों को फर्जी धमकियों वाले मैसेज से देशभर में सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा रखी थी। पुलिस ने उसे किराये के मकान से गिरफ्तार किया है।

1000 से ज्यादा धमकी भरे मैसेज

आरोपी श्रीनिवास लुईस पर आरोप है कि उसने पिछले कुछ समय में देशभर के विभिन्न संस्थानों, कई हाईकोर्ट और महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों को 1000 से अधिक फर्जी धमकी भरे संदेश (Hoax Messages) भेजे थे। इन मैसेजों में बम धमाकों या अन्य तरह की अप्रिय घटनाओं की धमकी दी गई थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में हड़कंप मच जाता था।

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कैसे पकड़ा गया आरोपी?

दिल्ली पुलिस की टेक्निकल टीमें और साइबर सेल लगातार इन फर्जी मैसेज के स्रोत को ट्रैक कर रही थीं। डिजिटल फुटप्रिंट्स और आईपी एड्रेस की मदद से पुलिस की टीम कर्नाटक के मैसूर पहुंची। वहां एक किराये के मकान में छिपे श्रीनिवास को पुलिस ने धर दबोचा। जांच में सामने आया है कि वह तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता था, लेकिन पुलिस की पैनी नजर से बच नहीं सका।

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क्यों फैलाता था दहशत?

शुरुआती पूछताछ में पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर श्रीनिवास लुईस का इन धमकियों के पीछे मकसद क्या था। क्या वह किसी मानसिक विकार से जूझ रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? इतनी बड़ी संख्या में हाई-प्रोफाइल संस्थानों को निशाना बनाना सुरक्षा की दृष्टि से बेहद गंभीर माना जा रहा है।

दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी के बाद अब आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाने की तैयारी कर रही है। पुलिस उससे पूछताछ करने के साथ ही उन सभी डिवाइसों को बरामद करने का प्रयास करेगी जिनका उपयोग धमकी भेजने में किया गया था।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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