दिल्ली पुलिस का तमिलनाडु में बड़ा ऐक्शन, PAK के समर्थन में आतंकी कंटेंट पोस्ट करने वाले 6 लोग गिरफ्तार

Feb 22, 2026 09:33 am ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, एएनआई
दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेशी आतंकवादी संगठनों की मदद से एक बड़ी आतंकवादी साजिश रचने के आरोप में तमिलनाडु से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।  

दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेशी आतंकवादी संगठनों की मदद से एक बड़ी आतंकवादी साजिश रचने के आरोप में तमिलनाडु से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस सभी संदिग्धों को तमिलनाडु से दिल्ली लेकर आ रही है। गिरफ्तार संदिग्धों में एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। उनके पास से दर्जनों मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों पर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के सपोर्ट में कंटेंट पोस्ट करने का आरोप है।

पुलिस के मुताबिक, ये गिरफ्तारियां इंटेलिजेंस रिपोर्ट और एक स्पेशल टीम की जांच के बाद हुईं, जिसमें पता चला कि संदिग्धों ने अपनी पहचान छिपाने और गारमेंट इंडस्ट्री में काम करने के लिए नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था।

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम जांच को लीड करने के लिए तिरुपुर जिले में पहुंची थी। जांच के दौरान अधिकारियों ने अलग-अलग जगहों से छह संदिग्धों को ट्रैक किया। इनमें से दो लोग उथुकुली से, तीन पल्लादम से, और एक थिरुमुरुगनपूंडी इलाके से है।

फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे आरोपी

शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी कथित तौर पर अपनी पहचान छिपाने और तिरुपुर गारमेंट इंडस्ट्री में नौकरी पाने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे।

अधिकारियों ने ऑपरेशन के दौरान आरोपियों से आठ मोबाइल फोन और सोलह सिम कार्ड जब्त किए गैं। गिरफ्तार लोगों को आगे की जांच के लिए ट्रेन से दिल्ली लाया जा रहा है।

