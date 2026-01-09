Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police arrest robbery gang private bus passengers loot anand vihar isbt
दिल्ली में 'लुटेरी बस' का आतंक, कम किराये का लालच देकर यात्रियों को बनाते थे शिकार

दिल्ली में 'लुटेरी बस' का आतंक, कम किराये का लालच देकर यात्रियों को बनाते थे शिकार

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने सवारी बस चलाकर यात्रियों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो कम किराए का लालच देकर यात्रियों को बस में बिठाते और सुनसान जगह लूट लेते थे।

Jan 09, 2026 10:06 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया और एक अनोखी लूट की गिरोह का पर्दाफाश किया। ये लोग सिर्फ यात्रियों को लूटने के लिए एक प्राइवेट बस चला रहे थे। करीब दो महीने से ये वारदातें कर रहे थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कम किराये का देते थे लालच

पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें योगेश (41 साल), अरशद (46 साल) और प्रेम शंकर (28 साल) शामिल हैं। योगेश गिरोह का सरगना और बस का ड्राइवर था। अरशद और प्रेम शंकर कंडक्टर व हेल्पर बनकर यात्रियों पर हमला करते थे। ये लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी के पास खड़े होकर यात्रियों को ललचाते थे। सिर्फ 30 रुपये में सेंट्रल या नॉर्थ दिल्ली तक छोड़ने का वादा करते थे। यात्री बस में बैठते ही सफर और लूट का खेल शुरू होता था।

लूट कैसे करते थे बदमाश?

बस दिल्ली-मेरुत एक्सप्रेसवे पर पहुंचते ही ये यात्रियों को धमकाते, मारते और उनकी जेबें साफ कर देते। सब कुछ लूटने के बाद यात्रियों को सुनसान जगहों पर उतारकर भाग जाते। ये जानबूझकर रात या सुबह जल्दी बस चलाते थे, ताकि पुलिस की नजर कम पड़े। दिन में दो-तीन चक्कर लगाते थे।

ये भी पढ़ें:दिल्ली दंगों से पहले ही CAA आंदोलन छोड़ा, उमर से 6 साल बात नहीं हुई: शरजील इमाम
ये भी पढ़ें:जुमे की नमाज को लेकर तुर्कमान गेट इलाके में हाई अलर्ट, पुलिस-अर्धसैनिक बल तैनात

पुलिस ने कैसे गिरोह को पकड़ा?

पीड़ितों की कई शिकायतें मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। डिप्टी कमिश्नर निधिन वल्सन की टीम ने लोकल जानकारी और पेट्रोलिंग से बस को ट्रैक किया। राजघाट के पास रेड लाइट पर बस रुकी तो पुलिस ने छापा मारा। उस वक्त भी बदमाश यात्रियों को लूट रहे थे। तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बस जब्त कर ली गई और कुछ लूटी हुई रकम बरामद हुई।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-एनसीआर में अचानक बारिश, अगले 3 दिन तक कैसा रहने वाला है मौसम
ये भी पढ़ें:दिल्ली से मेरठ तक जल्द दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, सराय काले खां स्टेशन बनकर तैयार

आरोपी की कमाई और पुराना रिकॉर्ड

पुलिस के मुताबिक, ये लोग बस किराए पर लेकर चलाते थे। रोजाना 1500 रुपये किराया देते थे। किराए से कमाई तो होती ही थी, साथ ही रोज 1000-2000 रुपये लूट से आते थे। दो महीने में एक लाख रुपये से ज्यादा कमा चुके थे। योगेश का पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ लूट, मारपीट और हथियार संबंधी मामले दर्ज हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।