दिल्ली में 'लुटेरी बस' का आतंक, कम किराये का लालच देकर यात्रियों को बनाते थे शिकार

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने सवारी बस चलाकर यात्रियों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो कम किराए का लालच देकर यात्रियों को बस में बिठाते और सुनसान जगह लूट लेते थे।

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया और एक अनोखी लूट की गिरोह का पर्दाफाश किया। ये लोग सिर्फ यात्रियों को लूटने के लिए एक प्राइवेट बस चला रहे थे। करीब दो महीने से ये वारदातें कर रहे थे।

कम किराये का देते थे लालच पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें योगेश (41 साल), अरशद (46 साल) और प्रेम शंकर (28 साल) शामिल हैं। योगेश गिरोह का सरगना और बस का ड्राइवर था। अरशद और प्रेम शंकर कंडक्टर व हेल्पर बनकर यात्रियों पर हमला करते थे। ये लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी के पास खड़े होकर यात्रियों को ललचाते थे। सिर्फ 30 रुपये में सेंट्रल या नॉर्थ दिल्ली तक छोड़ने का वादा करते थे। यात्री बस में बैठते ही सफर और लूट का खेल शुरू होता था।

लूट कैसे करते थे बदमाश? बस दिल्ली-मेरुत एक्सप्रेसवे पर पहुंचते ही ये यात्रियों को धमकाते, मारते और उनकी जेबें साफ कर देते। सब कुछ लूटने के बाद यात्रियों को सुनसान जगहों पर उतारकर भाग जाते। ये जानबूझकर रात या सुबह जल्दी बस चलाते थे, ताकि पुलिस की नजर कम पड़े। दिन में दो-तीन चक्कर लगाते थे।

पुलिस ने कैसे गिरोह को पकड़ा? पीड़ितों की कई शिकायतें मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। डिप्टी कमिश्नर निधिन वल्सन की टीम ने लोकल जानकारी और पेट्रोलिंग से बस को ट्रैक किया। राजघाट के पास रेड लाइट पर बस रुकी तो पुलिस ने छापा मारा। उस वक्त भी बदमाश यात्रियों को लूट रहे थे। तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बस जब्त कर ली गई और कुछ लूटी हुई रकम बरामद हुई।