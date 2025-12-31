Hindustan Hindi News
दिल्ली से मोबाइल चोरी करके बांग्लादेश में करते थे तस्करी, मास्टरमाइंड समेत 4 गिरफ्तार

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने चोरी के मोबाइल फोन बांग्लादेश तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें मास्टरमाइंड समीर समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से 116 हाई-टेक तरीके से अनलॉक किए गए फोन मिले हैं।

Dec 31, 2025 10:27 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को एक संगठित गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड भी शामिल है, जो चोरी के मोबाइल फोन दिल्ली से बांग्लादेश तस्करी करता था। पुलिस ने इन आरोपियों से 116 चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

मास्टरमाइंड का हाई-टेक तरीका

गिरोह का सरगना 28 साल का समीर उर्फ राहुल था। वह चोरी हुए आईफोन और एंड्रॉयड फोनों की सिक्योरिटी फीचर्स को हैक करता था। फोन मालिकों को धोखे से मैसेज भेजकर वह उनका आईक्लाउड आईडी हटवा लेता था। फिर बांग्लादेश से आए स्पेशल सॉफ्टवेयर जैसे 3u टूल्स और अनलॉक टूल्स की मदद से फोन अनलॉक करता था। हर फोन अनलॉक करने के बदले वह 1500 रुपये तक लेता था। अनलॉक फोन बांग्लादेश में ज्यादा कीमत पर बेचे जाते थे।

एक झपटमारी केस से खुला राज

यह पूरा मामला 18 दिसंबर को पश्चिम पटेल नगर में एक महिला का फोन छीने जाने की शिकायत से शुरू हुआ। पुलिस की स्पेशल टीम ने 150 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज जांच की। इससे आरोपी उत्तर-पूर्व दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके तक ट्रेस किए गए। शनिवार को समीर और उसके साथी सलमान (28 साल) को गिरफ्तार किया गया। दोनों चोरी के फोन खरीदते और तस्करी करते थे।

गिरोह का पूरा नेटवर्क उजागर

समीर की पूछताछ से पता चला कि 28 साल का आयान और 33 साल के दिलशाद यासिन कुरेशी चोरी के फोन सप्लाई करते थे। अनलॉकिंग के बाद ये फोन दलालों के जरिए बांग्लादेश भेजे जाते थे। वहां अच्छा मुनाफा कमाया जाता था। इन चारों की गिरफ्तारी से 42 मोबाइल चोरी और झपटमारी के केस सुलझ गए हैं।

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल) निधिन वंसल ने बताया कि यह गिरोह दिल्ली में मोबाइल चोरी को बढ़ावा दे रहा था। अब इस धंधे पर ब्रेक लग गया है। बरामद फोन जल्द अपने असली मालिकों को लौटाए जाएंगे।

