दिल्ली पुलिस को कामयाबी, 15 आपराधिक मामलों वॉन्टेड गैंगस्टर चीनू का किया हाफ एनकाउंटर

दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की 'एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड' (एएटीएस) टीम ने एनकाउंटर के बाद वॉन्टेड गैंगस्टर प्रकाश उर्फ आकाश उर्फ चीनू को गिरफ्तार किया है। प्रकाश नबी करीम थाने का घोषित बदमाश (BC) है। उस पर हत्या, हत्या के प्रयास और लूटपाट सहित 15 आपराधिक मामल दर्ज हैं।

दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की 'एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड' (एएटीएस) टीम ने एनकाउंटर के बाद एक 30 वर्षीय वॉन्टेड बदमाश प्रकाश उर्फ आकाश उर्फ चीनू को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से वह घायल हो गया। हिस्ट्रीशीटर प्रकाश नबी करीम थाने का फरर घोषित बदमाश (BC) है। वह पहले भी हत्या, हत्या के प्रयास और लूटपाट सहित 15 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि संगठित अपराध और गिरोहों से जुड़ी हिंसा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार, नबी करीम और पहाड़गंज थाना क्षेत्रों में सक्रिय दो विरोधी गुटों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की AATS टीम ने गुरुवार देर रात पटेल नगर के शादीपुर फ्लाईओवर के पास हुए एनकाउंटर के बाद नबी करीम थाने के वॉन्टेड ‘BC’ प्रकाश उर्फ ​​आकाश उर्फ ​​चीनू को गिरफ्तार कर लिया।

शोभा यात्रा के दौरान की थी हिंसा 13 सितंबर 2026 को बाबा रामदेव के जन्मदिन के अवसर पर नायक समाज के लोगों द्वारा सदर बाजार और नबी करीम थाना क्षेत्रों से होकर एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। जब जुलूस झंडेवालान रोड पर पहुंचा तो विकास कालिया गुट और प्रकाश उर्फ ​​चीनू गुट के बीच हिंसक झड़प हो गई, जो पथराव, मारपीट और गोलीबारी में बदल गई। जिससे इलाके में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान प्रकाश उर्फ ​​चीनू और उसके साथियों ने विरोधी गैंग के एक सदस्य से जुड़ी एक महिला के साथ भी मारपीट की। विकास गुट सदर बाजार थाना क्षेत्र से जुड़ा है और प्रकाश गुट नबी करीम थाना क्षेत्र से जुड़ा है।

पुलिस ने इन घटनाओं के संबंध में थाना नबी करीम और थाना सदर बाजार में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

इससे पहले सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने 28 सितंबर को पहाड़गंज के करनैल सिंह स्टेडियम के पास मुठभेड़ के बाद विकास कालिया गुट के दो बदमाशों मुकेश और आकाश उर्फ ​​मट्ठी को गिरफ्तार किया था।

हालांकि नबी करीम थाने का हिस्ट्रीशीटर प्रकाश उर्फ ​​चीनू गिरफ्तारी से लगातार बचता रहा। वह पहले से ही 15 आपराधिक मामलों में शामिल था, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूटपाट और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध शामिल थे। कोर्ट द्वारा 28 अक्टूबर को उसके खिलाफ BNSS की धारा 84 के तहत कार्यवाही भी शुरू की गई थी।

मुखबिर से मिली थी प्रकाश उर्फ ​​चीनू की खबर पुलिस को मुखबिर एक गुप्त सूचना मिली थी कि वॉन्टेड बदमाश प्रकाश उर्फ चीनू 12 नवंबर को अपने एक साथी से मिलने पटेल नगर स्थित शादीपुर फ्लाईओवर के पास आने वाला है। इसके बाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के AATS यूनिट की एक स्पेशल टीम बनाकर आरोपी को पकड़ने के लिए बताई गई जगह पर जाल बिछाया गया। रात करीब पौने एक बजे मुखबिर ने पैदल आ रहे एक व्यक्ति की पहचान ने प्रकाश उर्फ ​​चीनू के तौर पर की। पुलिस जब उसे रुकने का इशारा किया गया तो उसने भागने की कोशिश में पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस टीम की तरफ से की भी जवाबी फायरिंग के दौरान आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगने के बाद उसे काबू कर लिया। पुलिस ने PCR वैन के जरिये घायल हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को उसके पास से एक अवैध पिस्तौल और कुछ जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ में आरोपी ने 13 सितंबर की घटना में अपनी संलिप्तता होने की बात स्वीकार कर ली।