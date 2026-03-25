शादी से पहले किया बवाल, पुलिस ने मंगेतर के साथ गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया
दिल्ली के संगम विहार के जी ब्लॉक इलाके में शादी की खरीदारी करने निकला युवक मारपीट के आरोप में मंगेतर संग जेल पहुंच गया। आरोपी ने रास्ते में साइड पर मिलने पर कार सवार एक परिवार के साथ मारपीट की थी। आरोपियों की 16 अप्रैल को शादी होनी है।
दिल्ली के संगम विहार के जी ब्लॉक इलाके में शादी की खरीदारी करने निकला युवक मारपीट के आरोप में मंगेतर संग जेल पहुंच गया। आरोपी ने रास्ते में साइड पर मिलने पर कार सवार एक परिवार के साथ मारपीट की थी।
इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत छह लोगों को पकड़ा है। सोमवार को हुई इस घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 23 मार्च को फरीदाबाद निवासी रामपाल परिवार के साथ कालकाजी मंदिर जा रहे थे। रास्ते में सड़क मरम्मत कार्य के चलते उनका वाहन जी-ब्लॉक, संगम विहार की ओर डायवर्ट कर दिया गया। वह संगम विहार के जी ब्लॉक इलाके से गुजर रहे थे, तभी रास्ता देने को लेकर बाइक सवार युवक गौरव से उनकी कहासुनी हो गई।
साथियों को भी मौके पर बुला लिया
विवाद बढ़ने पर बाइक सवार ने अपने 5-6 साथियों को मौके पर बुला लिया। आरोप है कि सभी ने मिलकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और उनकी कार में तोड़फोड़ कर दी। मारपीट करने वालों में गौरव के साथ उसकी होने वाली पत्नी कंचन भी शामिल थी। मामले की शिकायत पर संगम विहार थाना एसएचओ गुरसेवक सिंह ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।
वीडियो से आरोपियों को गिरफ्तार किया
घटना के वायरल वीडियो से पुलिस ने छह आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना में कार सवार परिवार के कुछ सदस्याें को मामूली चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है।
शादी के लिए खरीदारी करने निकले थे दोनों
बाइक सवार गौरव और कंचन अपनी शादी की खरीदारी करने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में संगम विहार जी ब्लॉक में उनका पीड़ित परिवार से झगड़ा हो गया। पीड़ित को सबक सिखाने के लिए गौरव ने अपने दोस्तों को भी फोन कर मौके पर बुला लिया। जिसके बाद सभी ने मिलकर पीड़ित परिवार की पिटाई की और उनकी गाड़ी तोड़ दी। इस दौरान गौरव और उसके दोस्तों का साथ कंचन ने भी दिया। जिसके चलते पुलिस ने अब कंचन को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में शामिल गौरव और कंचन की 16 अप्रैल को शादी है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।