लोगों को ठगते और आलीशान होटलों में ठहरते; दिल्ली पुलिस ने धर दबोचे ‘बंटी और बबली’

दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने यहां से एक कपल को गिरफ्तार किया है जो ऐक्टर बनने की चाह रखने वाले लोगों को ठगने का काम करते थे। बताया जा रहा है कि ये दोनों 'बंटी और बबली' फिल्म से प्रेरित थे।

दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने यहां से एक कपल को गिरफ्तार किया है जो ऐक्टर बनने की चाह रखने वाले लोगों को ठगने का काम करते थे। बताया जा रहा है कि ये दोनों 'बंटी और बबली' फिल्म से प्रेरित थे। जानकारी के मुताबिक ये दोनों दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में टीवी धारावाहिक निर्माता और निर्देशक बनकर इन लोगों को ठगते थे। दोनों की पहचान लखनऊ के रहने वाले 32 साल के तरुण शर्मा और दिल्ली वाकी रहने वाली 29 साल की आशा उर्फ भावना के तौर पर हुई है। इन दोनों के खिलाफ देशभर में इसी तरह की 20 से ज्यादा शिकायतें हैं।

अधिकारी ने बताया कि ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों और ओटीटी शो में रोल दिलाने का झांसा देते थे। ताजा मामले में, शिकायतकर्ता से 24 लाख रुपये ठगे गए। डीसीपी ने बताया कि शख्स को खुद को निर्माता बताने वाले इन लोगों का सोशल मीडिया पेज मिला, जो एक टीवी शो के लिए नए कलाकारों की तलाश कर रहे थे और उसने उनसे संपर्क किया। शिकायतकर्ता से प्रोसेसिंग और मेंबरशिप फीस जैसे अलग-अलग बहानों से पैसे मांगे गए। डीसीपी ने बताया कि करीब 24 लाख रुपये ट्रांसफर करने के बाद उन लोगों ने उसे ब्लॉक कर दिया।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पैसों के लेन-देन का पता लगाया और आरोपियों को बेंगलुरु में एक किराए के अपार्टमेंट में ढूंढ निकाला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि उनके पास से सात मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 15 बैंक चेकबुक और पासबुक, आठ एटीएम कार्ड और एक जोड़ी सोने की बालियां बरामद की गईं। पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी अलग-अलग शहरों से काम करते थे और पकड़े जाने से बचने के लिए बार-बार अपना ठिकाना बदलते रहते थे। पुलिस ने बताया कि वे आलीशान होटलों में ठहरते थे और ऐशो-आराम से रहते थे।