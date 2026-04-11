आतंकी संगठनों से संबंधों का शक; दिल्ली पुलिस ने ओडिशा से 22 साल के युवक को दबोचा
अधिकारी ने आगे बताया कि इमरान करीब छह-सात महीने पहले ही भुवनेश्वर आया था। हालांकि, पुलिस ने यह भी साफ किया कि इमरान और किसी भी खास आतंकवादी घटना के बीच अब तक कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 22 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक को आतंकवादी संगठनों से कथित संबंधों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश-विरोधी नारे पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने शनिवार को बताया कि आरोपी की पहचान शेख इमरान के रूप में हुई है, जिसे भुवनेश्वर के यूनिट VI के गंगा नगर इलाके से एक किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे भुवनेश्वर की SDJM कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे दिल्ली ले जाकर आगे की पूछताछ करने के लिए 'ट्रांजिट रिमांड' दे दी।
पुलिस ने बताया कि शेख इमरान बेरोजगार था और इसी दौरान वह एक ऐसे 'क्लोज्ड ऑनलाइन नेटवर्क' का सक्रिय सदस्य बन गया था, जो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाली सामग्री फैलाता था।
सोशल मीडिया पर फैला रहा था कट्टरपंथी विचार
दिल्ली पुलिस के अनुसार उसे आरोपी के बारे में पहली बार जानकारी उस वक्त मिली थी, जब वह कुछ ऐसे लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों की जांच कर रही थी, जिन पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, वॉट्सऐप और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए कट्टरपंथी सामग्री फैलाने का शक था।
पता लगाते हुए ओडिशा तक पहुंची पुलिस
इसके बाद दिल्ली में इन संदिग्धों से पूछताछ और उनके डिजिटल कम्युनिकेशन के फोरेंसिक विश्लेषण के आधार पर पुलिस ओडिशा तक पहुंच गई। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'इमरान पिछले दो-तीन सालों से दिल्ली में रह रहा था और इसी दौरान वह पाकिस्तान स्थित संगठनों के संपर्क में आ गया।'
पुलिस निकाल रही आरोपी की पूरी कुंडली
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद उसके संदिग्ध संबंधों की गहराई का पता लगाने के लिए उसके डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण किया जा रहा है।
अबतक किसी आतंकी घटना में संलिप्तता नहीं मिली
अधिकारी ने आगे बताया कि इमरान करीब छह-सात महीने पहले ही भुवनेश्वर आया था। हालांकि, पुलिस ने यह भी साफ किया कि इमरान और किसी भी खास आतंकवादी घटना के बीच अब तक कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है।
मैट्रिक परीक्षा में फेल होने पर करने लगा छोटी-मोटी नौकरियां
उधर इमरान के पिता शेख आमिर ने बताया कि उनके बेटे को पढ़ाई-लिखाई में काफी दिक्कतें आती थीं, जिसके चलते उसने कम उम्र में ही नौकरी करना शुरू कर दिया था। इस दौरान उसने बेहद कम वेतन वाली नौकरियां भी कीं, जिनमें 'फूड डिलीवरी वर्कर' का काम भी शामिल है। उन्होंने कहा, 'वह मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गया था और काम की तलाश कर रहा था। हमें कभी भी ऐसी किसी बात का जरा भी शक नहीं हुआ।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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