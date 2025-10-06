Delhi Police arrest 5 for running pan India digital arrest scam दिल्ली में साइबर गैंग का भंडाफोड़, देशभर के 473 मामलों से जुड़े तार; सरगना समेत 5 गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में साइबर गैंग का भंडाफोड़, देशभर के 473 मामलों से जुड़े तार; सरगना समेत 5 गिरफ्तार

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 06:37 PM
दिल्ली पुलिस ने डिजिटल गिरफ्तारी कर लोगों को ठगने वाले एक साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि गिरोह के कथित सरगना सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने एक महिला से 20 लाख रुपए की ठगी की थी।

पुलिस ने बताया कि दिल्ली, हापुड़ और ग्रेटर नोएडा में छापेमारी के बाद आरोपी गिरोह के सरगना मोहित जैन उर्फ ​​रिंकू, उसके साथियों लोकेश गुप्ता, मनोज कुमार चौधरी, केशव कुमार और सैफ अली को गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों से 14 मोबाइल फोन, 40 चेक बुक, 33 सिम कार्ड, 15 कंपनी स्टाम्प, 22 स्टाम्प पेपर, 19 डेबिट कार्ड, 14 पैन कार्ड, 7 डिजिटल हस्ताक्षर, एक इंटरनेट बैंकिंग कुंजी, एक डेबिट/क्रेडिट कार्ड स्वैपिंग मशीन, एक बैंक स्कैनर सहित बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। इसके अलावा एक एसयूवी भी बरामद की गई।

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपियों से बरामद चेकबुक से जुड़े बैंक खाते देश भर में 473 साइबर अपराध शिकायतों से जुड़े थे। इनमें 2025 में दिल्ली में दर्ज 24 मामले भी शामिल हैं।

पुलिस ने यह भी पाया कि मोहित और केशव साइबर धोखाधड़ी के कई मामलों में शामिल थे। सैफ अली को फर्जी कंपनियां और खाते खोलने के लिए लोगों से संपर्क करने के लिए 7 लाख रुपए दिए गए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में से एक साइबर अपराध के एक मामले में घोषित अपराधी है।

सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी निधिन वलसन ने बताया कि यह मामला तब एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद सामने आया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और मुंबई पुलिस के अधिकारी बनकर आरोपियों ने महिला से 20 लाख रुपए की ठगी की है।

उन्होंने बताया कि महिला को बताया गया कि उसका आधार कार्ड आपराधिक गतिविधि से जुड़ा है। अगर उसने सहयोग नहीं किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

डीसीपी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे 'MH00739 NCB विभाग' नाम की एक स्काइप आईडी से जुड़ने के लिए कहा गया। धोखेबाजों ने सेटअप को असली दिखाने के लिए नकली पहचान पत्र और पत्र दिखाए। उसे अपने बैंक विवरण, डेबिट कार्ड की तस्वीरें और ओटीपी शेयर करने के लिए कहा गया।

उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी ने उसके बचत खाते से 89000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। बाद में उसके नाम पर 19.9 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले लिया, जो मेसर्स लोकेज इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया।

डीसीपी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हापुड़ और ग्रेटर नोएडा में कई जगहों पर छापेमारी की। सबसे पहले लोकेश को 23 सितंबर को दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसके इनपुट के आधार पर मनोज को 25 सितंबर को हापुड़ से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 26 और 28 सितंबर के बीच मोहित जैन, केशव कुमार और सैफ अली को ग्रेटर नोएडा और शाहदरा से गिरफ्तार किया गया।

आरोपी लोकेज इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और अजलोक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्जी कंपनियां चलाते पाए गए। इनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी से रकम प्राप्त करने के लिए किया जाता था। पुलिस ने कहा कि मामले में जांच जारी है।