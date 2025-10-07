दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा नाइजीरियाई अरेस्ट; 10 बांग्लादेशियों पर भी ऐसे कसा शिकंजा

दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की धर पकड़ में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने 10 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है जो महिला बनकर भीख मांगते थे। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली पुलिस को घुसपैठियों की धर पकड़ में एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने एक अवैध नाइजीरियाई नागरिक को पकड़ा है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने 10 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये घुसपैठिए दिन में भीख मांगने का काम करते थे। रात में महिला की वेश में आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल होते थे। इन्होंने महिला जैसा दिखने के लिए लिंग सर्जरी (Gender Affirming Surgery) कराई थी। जानें इन घुसपैठियों पर कैसे कसा शिकंजा?

दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस की एएटीएस टीम ने 3 अक्टूबर को भारत में अवैध रूप से रह रहे एक नाइजीरियाई मूल के नागरिक को गिरफ्तार किया। आरोपी अपेह नन्ना मालाची पिछले चार साल से भारत में बिना वैध वीजा दस्तावेजों के रह रहा था। पुलिस ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एफआरआरओ, दिल्ली की मदद से उसे उसके देश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि इंस्पेक्टर राम कुमार की टीम इलाके में रह रहे अवैध नागरिकों की जानकारी जुटाकर उन्हें पकड़ने का काम कर रही है। इसी दौरान 3 अक्टूबर को एएसआई विनोद कुमार और एएसआई धर्मेंद्र को मुखबिर से सूचना मिली कि नांगल राया, वसंतकुंज साऊथ इलाके में एक नाइजीरियाई नागरिक किराए के मकान की तलाश कर रहा है।

पुलिस टीम ने संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी निकाली और उसे हिरासत में लेकर पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे। लेकिन वह दस्तावेजा नहीं दिखा पाया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह 2021 में मेडिकल वीजा लेकर भारत आया था जो 24 मई 2021 को खत्म हो गया था। इसके बाद वह बुराड़ी में रहने लगा और लेकिन पिछले दिन वहां से पुलिस की तलाशी के चलते वह बुराड़ी को छोड़ कर आ गया। पुलिस ने आरोपी के पास से नाइजीरियाई दस्तावेज भी बरामद किए। पुलिस आरोपी को वापस उसके देश भेजने की तैयारी कर रही है।

वहीं उत्तर-पश्चिमी जिले की विदेशी शाखा की टीम ने तीन अलग-अलग कार्रवाई में 10 ट्रांसजेंडरों को गिरफ्तार किया। इनमें से 8 लोग शालीमार बाग थाना क्षेत्र से और 2 लोग महेन्द्रा पार्क थाना क्षेत्र से पकड़े गए। जांच में पता चला कि ये सभी बांग्लादेशी हैं। ये दिन में भीख मांगते और रात में आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल होते थे।