भीड़ के बीच पार कर देती गहने, शातिर चोर पूनम के कारनामे चौंका देंगे, अब पकड़ी गई

संक्षेप: आरोपी पूनम यादव अपनी आजीविका चलाने और अपने 16 वर्षीय बेटे का भरण-पोषण करने के लिए जल्दी और आसानी से पैसे कमाने के मकसद से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही थी। तलाकशुदा और बेरोजगार होने के कारण वह त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाले ज्वेलरी बाजारों को निशाना बनाती थी।

दिल्ली पुलिस की एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वाड को आज बड़ी सफलता मिली है। टीम ने थाना लक्ष्मी नगर के साथ मिलकर सोने की चोरी के एक मामले में शामिल अंतर-राज्यीय (inter-state) महिला चोर को गिरफ्तार किया है। 34 वर्षीय महिला चोर कानपुर की रहने वाली है। उसने हाल ही में एक ज्वेलरी शॉप में भी चोरी की थी। आरोपी को लक्ष्मी नगर में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी के संबंध में उत्तर प्रदेश के इटावा से गिरफ्तार किया गया। जांच में पाया गया कि वह दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में चोरी के कई मामलों में शामिल रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है पूरी घटना? महिला चोर पूनम दिवाली से एक दिन पहले यानी 19 अक्टूबर को लक्ष्मी नगर के एक ज्वेलरी शॉप पहुंची। इस त्योहारी भीड़ का फायदा उठाते हुए, तीन महिलाएं एक ज्वेलरी की दुकान (जेवर महल) में घुसीं और वहां से 5.4 ग्राम वजन की एक सोने की अंगूठी चुराकर भाग गईं। चोरी की यह पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और फुटेज जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद थाना लक्ष्मी नगर में धारा 305 BNS के तहत एक ई-एफआईआर (e-FIR) संख्या 80100114/25 दर्ज की गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

टीम में ये लोग थे शामिल इस मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए,अपराधियों की पहचान करने,उन्हें गिरफ़्तार करने और चोरी की संपत्ति को बरामद करने के लिए दो विशेष टीमों का गठन किया गया था। टीम A पर्यवेक्षण (Supervision): इंस्पेक्टर पवन (AATS/ईस्ट) समग्र मार्गदर्शन (Overall Guidance): श्री संजय सिंह, एसीपी/ऑपरेशंस (ACP/OPS) सदस्य:एएसआई अर्जुन सिंह,एएसआई अजीत,एएसआई मुनेंद्र और कांस्टेबल पंकज। टीम B पर्यवेक्षण (Supervision): एसएचओ/लक्ष्मी नगर समग्र मार्गदर्शन (Overall Guidance): श्री अशोक कुमार, एसीपी/प्रीत विहार सदस्य: हेड कांस्टेबल रूपेंद्र, हेड कांस्टेबल किशन और महिला कांस्टेबल शिखा। कार्रवाई और गिरफ्तारी टीम ने पूरी लगन के साथ जांच शुरू की। टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया,जिससे संदिग्ध की पहचान करने में मदद मिली। मानवीय खुफ़िया जानकारी (human intelligence inputs) पर कार्रवाई करते हुए,यह पता चला कि यह गिरोह उत्तर प्रदेश के कानपुर से ताल्लुक रखता है। 28 अक्टूबर को मिली विशिष्ट जानकारी पर कार्रवाई करते हुए,जिला इटावा (उत्तर प्रदेश) के थाना बसरेहर के गांव चकवा खुर्द में छापा मारा गया,जिससे आरोपी पूनम यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद,उसे पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया।

पूछताछ और आगे की कार्रवाई जांच के दौरान यह सामने आया कि वह पहले चांदनी चौक और गुरुग्राम में भी इसी तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुकी है। 29 अक्टूबर को उसे माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया और आगे की पूछताछ,चोरी के गहनों की बरामदगी और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए 3 दिन की पुलिस हिरासत रिमांड प्राप्त की गई। मामले में आगे की जांच जारी है।

पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि आरोपी पूनम यादव अपनी आजीविका चलाने और अपने 16 वर्षीय बेटे का भरण-पोषण करने के लिए जल्दी और आसानी से पैसे कमाने के मकसद से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही थी।