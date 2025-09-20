गोलियों से गूंजा रोहिणी इलाका, दिल्ली पुलिस और गोगी गैंग के बीच भीषण एनकाउंटर, 3 गिरफ्तार
राजधानी दिल्ली का रोहिणी इलाका आज तड़के गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दिल्ली पुलिस और गोगी गैंग के गुर्गों के बीच हुए एनकाउंटर में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो बदमाश फरार होने में कामयाब रहे।
जानकारी के अनुसार, रोहिणी इलाके में आज तड़के बुध विहार थाने के पुलिस कर्मियों और पांच संदिग्ध अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। बुध विहार एसएचओ करुणा सागर की टीम ने मुठभेड़ के बाद तीन हथियारबंद अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दो अपराधियों को गोली लगी, जिससे कुल तीन बदमाश गिरफ्तार हुए। हालांकि, इस बीच दो अपराधी भागने में सफल रहे। पुलिस को मौके से कई हथियार भी बरामद हुए हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार अपराधी गोगी गैंग से जुड़े हैं। मुठभेड़ में घायल दोनों अपराधियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।