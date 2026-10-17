दिल्ली पुलिस ने जिस काम के लिए कॉकरोच पार्टी को कर दिया था मना, उसी के लिए कांग्रेस को दी खुश होने की छोटी सी वजह
बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब बताया था कि सभी दल इस बात पर सहमत थे कि चुनाव EVM की जगह बैलेट पेपर से होने चाहिए।
दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को जिस बात के लिए इनकार कर दिया था, पुलिस ने अब उसी बात के लिए कांग्रेस को अनुमति देते हुए, देश के सबसे बडे़ विपक्षी दल को खुश होने की एक छोटी सी वजह दे दी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी को 1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली करने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पार्टी को ना केवल इस आयोजन को करने की मंजूरी दे दी, बल्कि साथ ही इसके लिए 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) भी जारी कर दिया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस के पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल) रोहित राजबीर सिंह ने कहा, 'इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में एक रैली करने की योजना बनाई है और इसके लिए दिल्ली पुलिस से जरूरी NOC मांगी थी। जिसके बाद हमने तय विरोध स्थल पर रैली करने के लिए 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की अवधि के लिए NOC जारी कर दी है।'
आयोजकों और अन्य एजेंसियों से कर रही बात
पुलिस ने बताया कि प्रस्तावित रैली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, ट्रैफिक का सही प्रबंधन करने और कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए दिल्ली पुलिस, आयोजकों, ट्रैफिक पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय कर रही है। बता दें कि पुलिस ने कांग्रेस को तो खुश होने की वजह दे दी, लेकिन इससे पहले उसने CJP को 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर और 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस पर किसी भी तरह का आयोजन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक में बनी थी रणनीति
इससे पहले 30 सितंबर को विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन की एक बैठक हुई थी, जिसमें मतदाता सूची की SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया को लेकर जारी विवाद के बीच एक संयुक्त कार्य योजना को अंतिम रूप दिया था। इसमें चुनावों में हुई कथित धांधलियों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रैलियां करने और 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' निकालने पर सहमति बनी थी।
खड़गे ने बताया था बैठक में किन बातों पर बनी सहमति
इस बैठक के बाद इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब बताया था कि सभी दल इस बात पर सहमत थे कि चुनाव EVM की जगह बैलेट पेपर से होने चाहिए। इसके साथ ही खड़गे ने कहा कि पार्टी 1 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली आयोजित करेगी।
अंग्रेजी अखबार की खबर के बाद SIR मुद्दे ने पकड़ा तूल
'इंडिया' गठबंधन की पिछले महीने हुई यह बैठक, 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि ये फैसले उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना लिए गए थे।
चुनाव आयोग ने अपने बचाव में दी थी यह दलील
SIR प्रक्रिया को लेकर अपने दो आयुक्तों द्वारा उठाए गए सवालों के घेरे में आने के बाद, चुनाव आयोग (EC) ने कहा था कि किसी भी संस्था में चर्चा के दौरान अलग-अलग विचार और राय होना सामान्य बात है। आयोग ने यह भी कहा कि उसके सभी आदेशों को पूरी कानूनी मान्यता प्राप्त है और उनका पालन स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही किया जाता है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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