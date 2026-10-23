दिल्ली में 30 अक्टूबर को ही होगा दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट, पुलिस ने दी मंजूरी; क्या शर्तें
दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को मंजूरी दी है । इसके तहत दिल्ली पुलिस ने आयोजकों से निजी सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है। इसके अलावा, आयोजकों से भीड़ की संख्या कम करने के लिए भी कहा गया है।
दिल्ली पुलिस ने पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम 30 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा से जुड़े खतरे और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इस कॉन्सर्ट की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। हालांकि अब पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ इसे मंजूरी दे दी है । इसके तहत दिल्ली पुलिस ने आयोजकों से निजी सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है। इसके अलावा, आयोजकों से भीड़ की संख्या कम करने के लिए भी कहा गया है। दिल्ली पुलिस ने कॉन्सर्ट की अनुमति देने से पहले कई अन्य सख्त शर्तें भी रखी हैं।
इससे पहले दक्षिणी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अनंत मित्तल ने 'बुकमाय शो लाइव' प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अनिल मखीजा को 21 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में बताया कि दिलजीत दोसांझ के 'ऑरा इंडिया टूर दिल्ली' कॉन्सर्ट आयोजित करने की अनुमति के अनुरोध पर गौर किया गया लेकिन इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती।
आम आदमी पार्टी ने उठाए थे सवाल
पत्र में कहा गया था कि खतरे से जुड़ी विशेष जानकारी, त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की कई जिम्मेदारियों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी अन्य चिंताओं को देखते हुए कॉन्सर्ट की अनुमति देना संभव नहीं है।
इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशंसकों के जुटने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने सवाल किया था कि सरकार दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को अनुमति देने से इनकार क्यों कर रही है? उन्होंने कहा, भारतीय युवा दोसांझ को पसंद करते हैं और पंजाब में भी वह लोगों के चहेते हैं। दिल्ली में आयोजित होने वाला यह कॉन्सर्ट दिलजीत के 'ऑरा वर्ल्ड टूर' के भारत चरण की शुरुआत करता। राष्ट्रीय राजधानी के बाद उन्हें छह शहरों - इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ जाना है। 'वर्ल्ड टूर' के तहत, दिलजीत उत्तर अमेरिका और यूरोप के कई देशों और ऑस्ट्रेलिया में भी कॉन्सर्ट कर चुके हैं।
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अदिति शर्मा
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