लाल किले के धमाके ने दिल्ली पुलिस को बदल दिया, अब हर गाड़ी-हर बैग पर शक

संक्षेप: लाल किले के पास हुए भयानक धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल दी है, जिसके चलते गफ्फार मार्केट जैसे संवेदनशील इलाकों में नए चेकिंग पॉइंट्स, लगातार लाउडस्पीकर अनाउंसमेंट और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

लाल किले के पास हुए भयानक धमाके के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से बदल गई है। पहले जहां पुलिस की दिनचर्या में सिर्फ रूटीन चेकिंग होती थी, अब हर पुलिसवाला हर पल अलर्ट मोड में है। पार्क की हुई गाड़ी हो या दुकान के बाहर खड़ा कोई बैग अब कुछ भी सामान्य नहीं लगता। पुलिस लगातार मुस्तैद दिखाई देती है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखती है।

गफ्फार मार्केट का बदल गया माहौल टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, करोल बाग के मशहूर गफ्फार मार्केट में तो माहौल ही अलग है। 10 नए-नए बोर्ड लग गए जिन पर पुलिस का नंबर चमक रहा है। ऊंचे-ऊंचे मचान और मोर्चे बन गए। हर दस मिनट में लाउडस्पीकर गरजता है- 'कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत बताएं।' मोबाइल की दुकानों को सख्त हिदायत दी गई है कि फोन देने से पहले ग्राहक का आईडी अच्छे से चेक कीजिए। SHO करुणा सागर ने बताया कि ब्लास्ट के अगले दिन सुबह से ही सख्ती शुरू हो गई थी।'

धमाके से कोतवाली थाने में गिर गई थी छत धमाके वाली शाम कोतवाली थाने में कांस्टेबल अनिल ओझा CCTV फुटेज देख रहे थे। अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ और थाने की छत का एक टुकड़ा गिर गया। वो बताते हैं कि पहले तो लगा कोई पेड़ गिर गया, लेकिन बाहर निकले तो चीखें सुनाई दीं।

अब रियर सीट में भी झांकते हैं पुलिसवाले सब-इंस्पेक्टर रमेश चंद उस शाम आसपास गश्त कर रहे थे। वे बताते हैं, “अब सब कुछ बदल गया है। गश्त का पैटर्न, निगरानी, यहां तक कि अनाउंसमेंट का लहजा भी। अब गाड़ी रुकवा कर सबसे पहले रियर सीट में झांकते हैं। पार्किंग में चेकिंग दोगुनी कर दी। सिक्योरिटी गार्ड्स को भी ड्राइवर का भी HHMD से चेक करने के निर्देश दिए गए हैं।

डर इतना कि दुकानदार खुद फोन करने लगे ACP अशीष कुमार बताते हैं, “गफ्फार और अजमल खान मार्केट पहले से ही संवेदनशील थे, लेकिन धमाके के बाद तो डर साफ दिख रहा था। लाखों लोग आते-जाते हैं, दर्जनों गेट हैं, हमने DFMD और HHMD चेकिंग को और सख्त कर दिया।”