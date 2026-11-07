फर्जी ऑफर, आकर्षक छूट, नकली गिफ्ट से सावधान! दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
पुलिस के मुताबिक, साइबर अपराधी त्योहारों के दौरान फर्जी ऑफर, आकर्षक छूट, नकली गिफ्ट और सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं।
दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने दिवाली 2026 को लेकर साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों को त्योहार के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट और सोशल मीडिया के जरिए होने वाली साइबर ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस के मुताबिक, साइबर अपराधी त्योहारों के दौरान फर्जी ऑफर, आकर्षक छूट, नकली गिफ्ट और सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं।
दिवाली के दौरान होने वाले प्रमुख साइबर फ्रॉड
सरकारी दिवाली गिफ्ट के नाम पर ठगी: व्हाट्सऐप पर प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के नाम से फर्जी c प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें सभी नागरिकों को दिवाली गिफ्ट के रूप में 8,000 रुपये देने का दावा किया जाता है।
दिवाली ग्रीटिंग और शादी के कार्ड के जरिए वायरस: साइबर अपराधी व्हाट्सऐप पर दिवाली शुभकामना संदेश या शादी के निमंत्रण के नाम पर APK फाइल भेजते हैं। इसे डाउनलोड करते ही मोबाइल में मैलवेयर इंस्टॉल हो सकता है।
फर्जी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट: अमेजन, मीशो और फ्लिपकार्ट जैसी लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइटों की नकल कर फर्जी वेबसाइट बनाई जाती हैं। इन पर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामान पर 90 प्रतिशत तक छूट देने का लालच दिया जाता है।
कूरियर और डिलीवरी के नाम पर ठगी: ब्लू डार्ट, डेल्हीवरी और इंडिया पोस्ट के कर्मचारी बनकर साइबर ठग लोगों को फोन करते हैं और डिलीवरी रोकने या पता सत्यापित करने के नाम पर ठगी करते हैं।
लॉटरी और बोनस के फर्जी संदेश: इनाम या सरकारी लाभ मिलने का लालच देकर फर्जी लिंक भेजे जाते हैं। इनके जरिए आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और ओटीपी हासिल किए जाते हैं।
फर्जी कस्टमर केयर और रिफंड स्कैम: ठग फर्जी हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और AnyDesk या UltraViewer जैसे रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करवाकर बैंक खातों तक पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं।
दान और चंदे के नाम पर ठगी: फर्जी एनजीओ और धार्मिक संस्थाओं के नाम पर अपील जारी कर फर्जी QR कोड और UPI आईडी के जरिए लोगों से पैसे ठगे जाते हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
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