Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police advises passengers to reach early amid heightened security at railway stations, airport
शहर में कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए जारी की ट्रैफिक एडवायजरी, जानिए क्या अपील की

शहर में कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए जारी की ट्रैफिक एडवायजरी, जानिए क्या अपील की

संक्षेप: यह सलाह दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डे के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुचारू सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने, असुविधाओं से बचने और समय पर बस में चढ़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए जारी की गई है।

Thu, 13 Nov 2025 07:36 PMSourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली यातायात पुलिस ने गुरुवार को एक ट्रैफिक एडवायजरी जारी करते हुए यात्रियों से समय से पहले रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डे पर पहुंचने का आग्रह किया है, ताकि वहां होने वाली अनिवार्य सुरक्षा जांच के दौरान किसी तरह की देरी से बचा जा सके। अधिकारियों ने कड़ी सतर्कता के इस दौर में सुरक्षा बनाए रखने और निर्बाध यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जनता से सहयोग की अपील की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त (जॉइंट सीपी) मिलिंद डुम्ब्रे की तरफ से जारी इस परामर्श में कहा गया, 'राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डे पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी जाती है।'

इस एडवायजरी में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलगाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुंचने के लिए कहा गया है, जबकि दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने वालों को अपनी ट्रेन के प्रस्थान समय से 20 मिनट पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए, यात्रियों को कम से कम तीन घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचने की सलाह दी गई है।

यह सलाह दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डे के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुचारू सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने, अंतिम समय में होने वाली असुविधाओं से बचने और समय पर बस में चढ़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए जारी की गई है।

ट्रैफिक पुलिस ने यह एडवायजरी 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद दिल्ली में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए जारी की है। धमाके की इस घटना में 13 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।