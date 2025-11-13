शहर में कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए जारी की ट्रैफिक एडवायजरी, जानिए क्या अपील की
दिल्ली यातायात पुलिस ने गुरुवार को एक ट्रैफिक एडवायजरी जारी करते हुए यात्रियों से समय से पहले रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डे पर पहुंचने का आग्रह किया है, ताकि वहां होने वाली अनिवार्य सुरक्षा जांच के दौरान किसी तरह की देरी से बचा जा सके। अधिकारियों ने कड़ी सतर्कता के इस दौर में सुरक्षा बनाए रखने और निर्बाध यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जनता से सहयोग की अपील की है।
दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त (जॉइंट सीपी) मिलिंद डुम्ब्रे की तरफ से जारी इस परामर्श में कहा गया, 'राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डे पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी जाती है।'
इस एडवायजरी में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलगाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुंचने के लिए कहा गया है, जबकि दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने वालों को अपनी ट्रेन के प्रस्थान समय से 20 मिनट पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए, यात्रियों को कम से कम तीन घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचने की सलाह दी गई है।
यह सलाह दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डे के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुचारू सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने, अंतिम समय में होने वाली असुविधाओं से बचने और समय पर बस में चढ़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए जारी की गई है।
ट्रैफिक पुलिस ने यह एडवायजरी 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद दिल्ली में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए जारी की है। धमाके की इस घटना में 13 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं।