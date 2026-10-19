प्रदर्शनकारियों से मारपीट में दिल्ली पुलिस का ऐक्शन; 10 FIR, कितने गिरफ्तार?
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों से मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा ऐक्शन लिया है। पुलिस ने 10 FIR दर्ज की हैं। पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की है।
दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों से दुर्व्यवहार और मारपीट के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने मामले में 10 एफआईआर दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 11 से 14 अक्टूबर के बीच कनॉट प्लेस और कमला मार्केट थानों में ये केस दर्ज हुए थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। पुलिस ने घटनाओं का स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है।
10 केस दर्ज, 5 अरेस्ट
अधिकारियों ने रविवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट किए जाने के मामले में कम से कम 10 केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
क्या लगे थे आरोप?
अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों पर कथित हमलों से जुड़े वीडियो और पोस्ट वायरल होने के बाद 11 से 14 अक्टूबर के बीच कनॉट प्लेस और कमला मार्केट थानों में ये मामले दर्ज किए गए। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया।
2 अलग-अलग मामलों में 5 गिरफ्तार
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2 अलग-अलग मामलों में कम से कम 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया हैंडल के जरिए सामने आई एक घटना के संबंध में 13 अक्टूबर को कनॉट प्लेस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में गौरव को गिरफ्तार किया गया है। उसके कथित साथियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
वीडियो वायरल, धमकी देते दिखा आरोपी
एक वायरल वीडियो में कुछ लोग एक प्रदर्शनकारी के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति को यह धमकी देते हुए भी सुना गया कि प्रधानमंत्री या पुलिस के खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति की पिटाई की जाएगी।
पुलिस ने घटना का स्वत: लिया संज्ञान
प्रदर्शनकारियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट करते हुए कुछ लोगों का वीडियो वायरल होने के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं, एक अन्य मामले में, 11 अक्टूबर को कमला मार्केट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए कथित तौर पर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। मामलों की सूची में 13 और 14 अक्टूबर को कनॉट प्लेस थाने में दर्ज की गई कई अन्य प्राथमिकी भी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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