टैंकर माफिया पर दिल्ली पुलिस का ऐक्शन तेज, पानी चोरी के मामलों में 100 से ज्यादा FIR

दिल्ली में पानी की किल्लत और टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। एनजीटी के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से पानी सप्लाई कर रहे टैंकरों को जब्त कर उनके मालिकों पर पानी चोरी की धारा में एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी है। पिछले एक माह में दिल्ली के विभिन्न थानों में सौ से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। सभी एफआईआर चोरी की धाराओं में दर्ज की गई हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों पर पानी की चोरी करने के आरोप में ही कार्रवाई की जाएगी।

एफआईआर के बाद अब टैंकर होंगे जब्त पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में पानी की बर्बादी और अवैध रूप से पानी की सप्लाई को लेकर पुलिस कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। इसके बाद सभी जिलों के डीसीपी ने मामले में पानी सप्लाई करने वाले लोगों की पहचान कर उनके जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन करने और दस्तावेज नहीं होने पर कार्रवाई का अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने अवैध रूप से पानी की सप्लाई करने और बिना दस्तावेजों के पानी का टैंकर इस्तेमाल करने पर आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 303 (2) (चोरी करने पर लगाई जाने वाली धारा) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एफआईआर दर्ज करने के बाद अब पुलिस अवैध रूप से पानी सप्लाई करने वाले टैंकरों को जब्त करने की तैयारी में हैं।