दिल्ली पुलिस के ACP रिटायर होने से एक दिन पहले सस्पेंड, स्टाफ दे रहे थे विदाई पार्टी

Mon, 3 Nov 2025 11:15 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस के एक एसीपी को रिटायरमेंट के एक दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया। उन पर अपने ही विभाग के कई कर्मचारियों से लाखों रुपए उधार लेने के बाद उसे वापस नहीं करने का आरोप है। मामले में दिल्ली पुलिस के विजिलेंस विभाग ने मामले की जांच कर रिपोर्ट दिल्ली के मुख्य सचिव को सौंपी थी।

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार एसीपी को उनकी सेवानिवृत्ति के ठीक एक दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया। उन पर अपने ही विभाग के कई कर्मचारियों से लाखों रुपए उधार लेने के बाद उसे वापस नहीं करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के विजिलेंस विभाग ने पूरे मामले की जांच में आरोपों के सही पाए जाने के बाद जांच रिपोर्ट दिल्ली के मुख्य सचिव को सौंपी थी।

31 अक्तूबर को मुख्य सचिव द्वारा एसीपी के निलंबन का आदेश जारी किया गया। इसके बाद विजिलेंस की ओर से पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त को ऑर्डर जारी करके सूचित किया गया। यह आदेश ऐसे समय पर आया जब विभाग द्वारा उनकी सेवानिवृ्त्ति से पहले विदाई समारोह का आयोजन किया जा रहा था।

विजिलेंस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एसीपी रोहिताश कुमार पूर्वी दिल्ली में बतौर एसीपी मयूर विहार कार्यरत थे। अधिकारी पर विभाग के ही कई लोगों से लाखों रुपए लेकर न जाने के आरोप को लेकर शिकायत मिली थी।

शिकायत के मुताबिक, जब वह उत्तर पूर्वी दिल्ली में आरआई (रिजर्व इंस्पेक्टर) थे तो उन्होंने विभाग के सात-आठ लोगों से ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यमों से लाखों रुपए लिए थे। तबसे वह रुपए नहीं लौटा रहे थे और इसको लेकर वह वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष पेश हुए थे। वहां उनको रुपये लौटाने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया तो जांच के आदेश दिए गए।

जांच में रुपए लेने की बात साबित हुई। 27 अक्तूबर को मामले की जांच रिपोर्ट दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को सौंपी गई और 31 अक्तूबर यानि सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले उन्हें निलंबित कर दिया गया।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
