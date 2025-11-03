दिल्ली पुलिस के ACP रिटायर होने से एक दिन पहले सस्पेंड, स्टाफ दे रहे थे विदाई पार्टी
संक्षेप: दिल्ली पुलिस के एक एसीपी को रिटायरमेंट के एक दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया। उन पर अपने ही विभाग के कई कर्मचारियों से लाखों रुपए उधार लेने के बाद उसे वापस नहीं करने का आरोप है। मामले में दिल्ली पुलिस के विजिलेंस विभाग ने मामले की जांच कर रिपोर्ट दिल्ली के मुख्य सचिव को सौंपी थी।
पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार एसीपी को उनकी सेवानिवृत्ति के ठीक एक दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया। उन पर अपने ही विभाग के कई कर्मचारियों से लाखों रुपए उधार लेने के बाद उसे वापस नहीं करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के विजिलेंस विभाग ने पूरे मामले की जांच में आरोपों के सही पाए जाने के बाद जांच रिपोर्ट दिल्ली के मुख्य सचिव को सौंपी थी।
31 अक्तूबर को मुख्य सचिव द्वारा एसीपी के निलंबन का आदेश जारी किया गया। इसके बाद विजिलेंस की ओर से पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त को ऑर्डर जारी करके सूचित किया गया। यह आदेश ऐसे समय पर आया जब विभाग द्वारा उनकी सेवानिवृ्त्ति से पहले विदाई समारोह का आयोजन किया जा रहा था।
विजिलेंस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एसीपी रोहिताश कुमार पूर्वी दिल्ली में बतौर एसीपी मयूर विहार कार्यरत थे। अधिकारी पर विभाग के ही कई लोगों से लाखों रुपए लेकर न जाने के आरोप को लेकर शिकायत मिली थी।
शिकायत के मुताबिक, जब वह उत्तर पूर्वी दिल्ली में आरआई (रिजर्व इंस्पेक्टर) थे तो उन्होंने विभाग के सात-आठ लोगों से ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यमों से लाखों रुपए लिए थे। तबसे वह रुपए नहीं लौटा रहे थे और इसको लेकर वह वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष पेश हुए थे। वहां उनको रुपये लौटाने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया तो जांच के आदेश दिए गए।
जांच में रुपए लेने की बात साबित हुई। 27 अक्तूबर को मामले की जांच रिपोर्ट दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को सौंपी गई और 31 अक्तूबर यानि सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले उन्हें निलंबित कर दिया गया।