दिल्ली पुलिस के ACP मनस्वी वशिष्ठ सस्पेंड, PHQ के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर हुआ ऐक्शन

Delhi Police ACP Suspend : दिल्ली पुलिस के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को सस्पेंड कर दिया गया है। मनस्वी ने पुलिस कमिश्नर से मिलने की जिद पर सोमवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था।

दिल्ली पुलिस के एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (ACP) मनस्वी वशिष्ठ को अब सस्पेंड कर दिया गया है। मनस्वी ने सोमवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। पुलिस और वकीलों के बीच जारी विवाद के चलते हाल ही में गांधी नगर के एसीपी वशिष्ठ और शाहदरा थाने के एसएचओ का ट्रांसफर कर दिया गया था।

ट्रांसफर की इस कार्रवाई के खिलाफ एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के अनेक अधिकारी और जवान सोमवार को जय सिंह रोड स्थित दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए थे। वे पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में वकीलों के साथ हाल ही में हुए टकराव के मामले में पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार से मिलकर अपनी बात कहना चाहते थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मी ट्रांसफर ऑर्डर को वापस लेने की मांग कर रहे थे।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस सूत्र ने बताया कि एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के खिलाफ यह कार्रवाई इसी घटना के सिलसिले में की गई है। हालांकि, दिल्ली पुलिस की ओर से अभी एसीपी के सस्पेंशन को लेकर तत्काल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

पुलिस कमिश्नर से मिलने की मांग पर अड़े थे एसीपी एसीपी वशिष्ठ ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा था कि उनकी मांग पुलिस कमिश्नर से मिलने की है। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, "भारत माता की जय" और "पुलिस एकता जिंदाबाद" के नारों के बीच उन्होंने कहा कि हमारी मांगें साफ हैं। हमें सीपी सर से मिलना है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) होनी चाहिए। अगर हमारे साथ ऐसा होता है, तो हम शहर के लोगों की सुरक्षा के लिए कैसे लड़ पाएंगे?

वकीलों ने पुलिस कमिश्नर से की थी ACP को सस्पेंड करने की मांग दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन, राउज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य वकीलों ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से संपर्क एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को सस्पेंड करने की मांग की थी। बार एसोसिएशनों ने एसीपी उन पर वकीलों के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया।