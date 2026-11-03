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दिल्ली पुलिस के ACP मनस्वी वशिष्ठ सस्पेंड, PHQ के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर हुआ ऐक्शन

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Police ACP Suspend : दिल्ली पुलिस के एसीपी  मनस्वी वशिष्ठ को सस्पेंड कर दिया गया है। मनस्वी ने पुलिस कमिश्नर से मिलने की जिद पर सोमवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। 

Delhi Police ACP Manasvi Vashishta suspend
दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले ACP मनस्वी वशिष्ठ सस्पेंड कर दिया गया है।

दिल्ली पुलिस के एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (ACP) मनस्वी वशिष्ठ को अब सस्पेंड कर दिया गया है। मनस्वी ने सोमवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। पुलिस और वकीलों के बीच जारी विवाद के चलते हाल ही में गांधी नगर के एसीपी वशिष्ठ और शाहदरा थाने के एसएचओ का ट्रांसफर कर दिया गया था।

ट्रांसफर की इस कार्रवाई के खिलाफ एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के अनेक अधिकारी और जवान सोमवार को जय सिंह रोड स्थित दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए थे। वे पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में वकीलों के साथ हाल ही में हुए टकराव के मामले में पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार से मिलकर अपनी बात कहना चाहते थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मी ट्रांसफर ऑर्डर को वापस लेने की मांग कर रहे थे।

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पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस सूत्र ने बताया कि एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के खिलाफ यह कार्रवाई इसी घटना के सिलसिले में की गई है। हालांकि, दिल्ली पुलिस की ओर से अभी एसीपी के सस्पेंशन को लेकर तत्काल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

पुलिस कमिश्नर से मिलने की मांग पर अड़े थे एसीपी

एसीपी वशिष्ठ ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा था कि उनकी मांग पुलिस कमिश्नर से मिलने की है। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, "भारत माता की जय" और "पुलिस एकता जिंदाबाद" के नारों के बीच उन्होंने कहा कि हमारी मांगें साफ हैं। हमें सीपी सर से मिलना है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) होनी चाहिए। अगर हमारे साथ ऐसा होता है, तो हम शहर के लोगों की सुरक्षा के लिए कैसे लड़ पाएंगे?

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वकीलों ने पुलिस कमिश्नर से की थी ACP को सस्पेंड करने की मांग

दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन, राउज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य वकीलों ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से संपर्क एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को सस्पेंड करने की मांग की थी। बार एसोसिएशनों ने एसीपी उन पर वकीलों के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया।

क्या है पुलिस और वकीलों के बीच का विवाद?

बता दें कि, वकील ललित बंसल पर हुए हमले के मामले को संभालने के तरीके को लेकर दिल्ली के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था। इसके बाद एसीपी वशिष्ठ और शाहदरा थाने के एसएचओ अरुण कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया था। पिछले हफ्ते हड़ताल पर गए वकीलों का आरोप था कि जब वे बंसल पर हुए हमले के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने पुलिस स्टेशन गए तो एसीपी और एसएचओ ने कथित तौर पर उन्हें धमकाया था।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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