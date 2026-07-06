आरोपी की कस्टडी मांगने गई पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप, दिल्ली कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
आरोपी ने दावा किया कि उसे और एक अन्य आरोपी को सराय काले खां बस स्टैंड से उठाया गया। इसके बाद उन्हें जंगल में घुमाया गया और बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद एक जगह लेकर उन पर गोली चलाई गई।
दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने लाजपत नगर थानाक्षेत्र में हुई एक कथित पुलिस मुठभेड़ को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने आरोपी प्रमोद द्वारा पुलिस पर लगाए गए 'फर्जी मुठभेड़' और हिरासत में बर्बरता के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन की अदालत ने इन आरोपों को बेहद चौंकाने वाला बताते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जांच स्पेशल सीपी को सौंपने का निर्देश दिया है।
यह पूरा मामला तब सामने आया जब पुलिस ने आरोपी प्रमोद को कोर्ट में पेश कर उसकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी। अदालत में सरकारी वकील और जांच अधिकारी (आईओ) ने दलील दी कि जब पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी, तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि जेल से बाहर आने पर वह दोबारा ऐसे अपराध कर सकता है।
आरोपी के वकील का क्या दावा?
इसके विपरीत, आरोपी के वकील अभिषेक शर्मा ने पुलिस के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह फर्जी मुठभेड़ करार दिया। उन्होंने अदालत के सामने दावा किया कि पुलिस ने उसे और एक अन्य आरोपी राजेश को सराय काले खां बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म से उठाया था। इसके बाद पुलिस उन्हें आधी रात को एक गाड़ी में डालकर किसी अज्ञात जंगल में ले गई और काफी देर तक घुमाती रही। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उससे कहा कि आज उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा।
कपड़ा बांधकर गोली मारने का आरोप
प्रमोद ने अदालत को बताया कि इसके बाद उसका सिर कपड़े से ढककर उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां उसे उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा गया। उसके कपड़े उतार दिए गए। बाद में उन्हें फिर से गाड़ी में बैठाकर करीब 30-40 मिनट तक घुमाया गया। गाड़ी रोकने के बाद उन्हें कपड़े पहनने को कहा गया और गाड़ी से उतार दिया गया। इसी बीच एक पुलिसकर्मी बाइक से आया, उसने जानबूझकर अपनी बाइक और दो हेलमेट जमीन पर गिरा दिए। प्रमोद के मुताबिक, उसे एक दीवार के सहारे बिठाया गया, उसके दाहिने पैर पर घुटने के ठीक नीचे एक कपड़ा बांधा गया, आंखें बंद करने को कहा गया और ठीक उसी जगह गोली मार दी गई जहां कपड़ा बंधा हुआ था। आरोपी ने दावा किया कि इस पूरी घटना के दौरान मौके पर डीसीपी रैंक के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे।
वर्तमान पुलिस जिले के अधिकारी नहीं होंगे जांच में शामिल
इन गंभीर आरोपों को सुनने के बाद अदालत ने टिप्पणी की कि आरोपी के आरोप हैरान करने वाले हैं और यह 'फर्जी एनकाउंटर' के स्थापित तौर-तरीकों से मेल खाते हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान पुलिस जिले का कोई भी अधिकारी इस जांच में शामिल नहीं होना चाहिए। साथ ही स्पेशल सीपी को इस मामले की जांच किसी दूसरे थाने या अन्य जांच एजेंसी को ट्रांसफर करने पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने सबूतों को नष्ट होने से बचाने के लिए सराय काले खां बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को तुरंत जब्त कर सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा छापेमारी करने वाली टीम के सभी सदस्यों के लोकेशन चार्ट को भी सुरक्षित रखने को कहा गया है।
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अदिति शर्मा
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