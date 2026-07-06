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आरोपी की कस्टडी मांगने गई पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप, दिल्ली कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आरोपी ने दावा किया कि उसे और एक अन्य आरोपी को सराय काले खां बस स्टैंड से उठाया गया। इसके बाद उन्हें जंगल में घुमाया गया और बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद एक जगह लेकर उन पर गोली चलाई गई। 

आरोपी की कस्टडी मांगने गई पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप, दिल्ली कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने लाजपत नगर थानाक्षेत्र में हुई एक कथित पुलिस मुठभेड़ को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने आरोपी प्रमोद द्वारा पुलिस पर लगाए गए 'फर्जी मुठभेड़' और हिरासत में बर्बरता के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन की अदालत ने इन आरोपों को बेहद चौंकाने वाला बताते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जांच स्पेशल सीपी को सौंपने का निर्देश दिया है।

यह पूरा मामला तब सामने आया जब पुलिस ने आरोपी प्रमोद को कोर्ट में पेश कर उसकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी। अदालत में सरकारी वकील और जांच अधिकारी (आईओ) ने दलील दी कि जब पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी, तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि जेल से बाहर आने पर वह दोबारा ऐसे अपराध कर सकता है।

आरोपी के वकील का क्या दावा?

इसके विपरीत, आरोपी के वकील अभिषेक शर्मा ने पुलिस के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह फर्जी मुठभेड़ करार दिया। उन्होंने अदालत के सामने दावा किया कि पुलिस ने उसे और एक अन्य आरोपी राजेश को सराय काले खां बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म से उठाया था। इसके बाद पुलिस उन्हें आधी रात को एक गाड़ी में डालकर किसी अज्ञात जंगल में ले गई और काफी देर तक घुमाती रही। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उससे कहा कि आज उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा।

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कपड़ा बांधकर गोली मारने का आरोप

प्रमोद ने अदालत को बताया कि इसके बाद उसका सिर कपड़े से ढककर उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां उसे उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा गया। उसके कपड़े उतार दिए गए। बाद में उन्हें फिर से गाड़ी में बैठाकर करीब 30-40 मिनट तक घुमाया गया। गाड़ी रोकने के बाद उन्हें कपड़े पहनने को कहा गया और गाड़ी से उतार दिया गया। इसी बीच एक पुलिसकर्मी बाइक से आया, उसने जानबूझकर अपनी बाइक और दो हेलमेट जमीन पर गिरा दिए। प्रमोद के मुताबिक, उसे एक दीवार के सहारे बिठाया गया, उसके दाहिने पैर पर घुटने के ठीक नीचे एक कपड़ा बांधा गया, आंखें बंद करने को कहा गया और ठीक उसी जगह गोली मार दी गई जहां कपड़ा बंधा हुआ था। आरोपी ने दावा किया कि इस पूरी घटना के दौरान मौके पर डीसीपी रैंक के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे।

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वर्तमान पुलिस जिले के अधिकारी नहीं होंगे जांच में शामिल

इन गंभीर आरोपों को सुनने के बाद अदालत ने टिप्पणी की कि आरोपी के आरोप हैरान करने वाले हैं और यह 'फर्जी एनकाउंटर' के स्थापित तौर-तरीकों से मेल खाते हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान पुलिस जिले का कोई भी अधिकारी इस जांच में शामिल नहीं होना चाहिए। साथ ही स्पेशल सीपी को इस मामले की जांच किसी दूसरे थाने या अन्य जांच एजेंसी को ट्रांसफर करने पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने सबूतों को नष्ट होने से बचाने के लिए सराय काले खां बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को तुरंत जब्त कर सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा छापेमारी करने वाली टीम के सभी सदस्यों के लोकेशन चार्ट को भी सुरक्षित रखने को कहा गया है।

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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