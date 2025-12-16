दिल्ली पुलिस के 40 कर्मी लाइन हाजिर, अवैध कारोबार पर रोक नहीं लगा पाने का आरोप
दिल्ली पुलिस ने अपराधिक वारदातों पर सख्त रवैया दिखाते हुए एक साथ अलग-अलग थानों के 40 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। यह कार्रवाई उत्तर पूर्वी दिल्ली में सामने आई है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में…
उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर पुलिस उपायुक्त ने सख्त रवैया अपनाया है। पुलिस उपायुक्त ने जिले में लगातार बढ़ रही अपराधिक वारदातों पर सख्त रवैया दिखाते हुए अलग-अलग थानों के 40 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस सूत्र का कहना है कि गोपनीय जांच करवाने के बाद इन पुलिसकर्मियों की लापरवाही पाई गई, जिसके चलते उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है।
पुलिस सूत्र ने बताया कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में ऑर्ग्नाइज्ड क्राइम खूब फल-फूल रहा है। जिसकी वजह से इलाके में लगातार आपराधिक वारदात हो रही है। इलाके में चल रहे अवैध काराबोर की शिकायतें लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा को मिल रही थी।
ऐसे में पुलिस उपायुक्त ने एक विशेष टीम का गठन किया और इस टीम को शिकायतों पर जांच की जिम्मेदारी दी गई। इस जांच के दौरान टीम ने बताया कि जिले में जहां जहां सट्टा और अवैध शराब के कारोबार को लेकर शिकायतें की गई थी और सही थी।
जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट पुलिस उपायुक्त को सौंपी। रिपोर्ट में विभिन्न इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा अपने काम में लापरवाही बरतने की बात सामने आई थी।
इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस उपायुक्त ने नंद नगरी, सीलमपुर, वेलकम, सोनिया विहार, करावल नगर थानों के 40 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि यह पुलिसकर्मी अपने इलाके में अवैध कारोबार को रोक ना पाने में नाकामयाब रहे थे।