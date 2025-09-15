Delhi police 25 teams of 380 policemen conducted simultaneous raids at 25 locations in NCR 25 टीमें, 25 लोकेशन; दिल्ली के 380 पुलिसवालों ने NCR में एक साथ मारे छापे, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के द्वारका जिले के 380 पुलिसकर्मियों की 25 टीमों ने आज दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में एक साथ 25 जगहों पर छापेमारी की है। पुलिस की 25 अलग-अलग टीमों द्वारा दिल्ली में 19 और हरियाणा में 6 स्थानों पर गैंगस्टरों और उनके मददगारों पर यह छापेमारी की गई।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। राजन शर्माMon, 15 Sep 2025 12:39 PM
दिल्ली के द्वारका जिले के 380 पुलिसकर्मियों की 25 टीमों ने आज दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में एक साथ 25 जगहों पर छापेमारी की है। पुलिस की 25 अलग-अलग टीमों द्वारा दिल्ली में 19 और हरियाणा में 6 स्थानों पर गैंगस्टरों और उनके मददगारों पर यह छापेमारी की गई। पुलिस के मुताबिक, द्वारका और आसपास के इलाकों में सक्रिय गैंगस्टरों की रीढ़ तोड़ने के लिए एक समन्वित और व्यापक छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया गया।

पुलिस ने इस छापेमारी में गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू के फाइनेंसर के घर से 34.75 लाख रुपये कैश और लगभग 50 लाख रुपये के सोने के गहने बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस के इस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग, जबरन वसूली के मामलों में शामिल छह आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 8 देशी तमंचे, 29 जिंदा कारतूस और तीन मैगजीन भी बरामद की गई हैं। पुलिस 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही 26 लोगों को भी हिरासत में भी लिया है।

डीसीपी द्वारका अंकित सिंह की निगरानी और एसीपी ऑपरेशंस द्वारका रामअवतार के नेतृत्व में कई थानों के एसएचओ और दर्जनों इंस्पेक्टरों समेत 380 पुलिसकर्मियों को मिलाकर बनाई गई इन टीमों ने सभी जगह ताबड़तोड़ छापे मारकर हड़कंप मचा दिया।

26 लोग हिरासत में लिए गए

इन टीमों ने दिल्ली में 19 और हरियाणा में 6 स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर 26 लोगों को हिरासत में लिया गया। छापेमारी और तलाशी के दौरान बरामदगी के आधार पर विभिन्न अपराधों के लिए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए आरोपी कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू गैंग और विक्की टक्कर गैंग से संबंधित हैं।

सर्च ऑपरेशन के दौरान, विदेशों से गैंग चलाने वाले बदमाशों से संबंध का पता लगाने के लिए मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कब्जे में लिए गए हैं। फिलहाल इनका विश्लेषण जारी है।

छापेमारी में गिरफ्तार किए गए आरोपी

1. आरोपी 18 वर्षीय पवन उर्फ ​​प्रिंस निवासी गली नंबर 13, सैनिक नगर, बहादुरगढ़, हरियाणा को एक अत्याधुनिक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद होने पर गिरफ्तार किया गया है। वह कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू का शार्प शूटर है और पूर्व में राज मंदिर स्टोर, पश्चिम विहार और छावला स्थित एक वर्कशॉप में हुई फायरिंग और जबरन वसूली के मामले में शामिल रहा है।

2. हिमांशु उर्फ ​​मच्छी (24) निवासी आरजेडए-92, गली नंबर 2, सीतापुरी पार्ट 2, डाबड़ी, दिल्ली को एक देशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद होने के साथ गिरफ्तार किया गया है। वह विक्की टक्कर गैंग का गुर्गा है और पूर्व में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के 7 मामलों में शामिल रहा है।

3. प्रशांत (32) निवासी मकान संख्या आरजेड-149, गली संख्या 4, पूर्वी कृष्णा विहार, नजफगढ़, दिल्ली को एक अत्याधुनिक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। वह कपिल सांगवान उर्फ नंदू का शार्प शूटर है और पहले गोलीबारी, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट के 11 मामलों में शामिल रहा है।

4. राहुल दिवाकर (25) निवासी आरजेड-123 विश्वास पार्क उत्तम नगर, डाबड़ी, दिल्ली विक्की टक्कर गैंग का सदस्य है और पहले हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और कार चोरी के 20 मामलों में शामिल रहा है।

5. अंकित ढींगरा उर्फ नोनी (34) निवासी एफ ब्लॉक सुल्तानपुरी, दिल्ली को भी गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में वह कपिल सांगवान उर्फ नंदू के फाइनेंसर मोनू ढींगरा के संपर्क में आया था। वह पहले हथियार और डकैती के 10 मामलों में गिरफ्तार हो चुका है।

6. आरोपी परवीन उर्फ ​​डॉक्टर (35) निवासी मकान नंबर 113, श्रीचंद पार्क, धरमपुरा, नजफगढ़, दिल्ली पहले 25 से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और नजफगढ़ पुलिस थाने का बीसी भी है।

पुलिस ने इन 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के अलावा कुल 26 लोगों को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है।

छापेमारी में क्या-क्या हुआ बरामद

● 05 देशी पिस्तौल, 01 अत्याधुनिक पिस्तौल, 16 जिंदा कारतूस

● 34.75 लाख रुपये नकद

● एक बुलेटप्रूफ फॉर्च्यूनर

● 14 महंगी घड़ियां, लैपटॉप, आईपैड, नकदी गिनने की मशीन

● वॉकी-टॉकी सेट

● 50 लाख रुपये से ज्यादा के गहनों का विशाल भंडार

● 02 पिस्तौल + 13 जिंदा कारतूस + 03 मैगजीन (लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं)

● एक ऑडी कार संख्या PB 13 BN 0004 (सत्यापन किया जा रहा है)