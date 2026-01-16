Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi pocso court give life imprisonment to father for repeatedly raping minor daughter after wife left him
पत्नी छोड़ गई तो बेटी से हैवानियत करने लगा पिता, कोर्ट ने सुनाई आखिरी सांस तक कैद की सजा

पत्नी छोड़ गई तो बेटी से हैवानियत करने लगा पिता, कोर्ट ने सुनाई आखिरी सांस तक कैद की सजा

संक्षेप:

पिता-पुत्री के कलंकित करने वाले एक शर्मनाक मामले में दिल्ली में रोहिणी स्थित पॉक्सो कोर्ट ने सगी नाबालिग बेटी से बार-बार दुष्कर्म करने वाले पिता को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत ‘आखिरी सांस तक’ तक कैद की सजा सुनाई है। 

Jan 16, 2026 06:36 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, निखिल पाठक
share Share
Follow Us on

पिता-पुत्री के कलंकित करने वाले एक शर्मनाक मामले में दिल्ली में रोहिणी स्थित पॉक्सो कोर्ट ने सगी नाबालिग बेटी से बार-बार दुष्कर्म करने वाले पिता को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत ‘आखिरी सांस तक’ तक कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोप है कि पत्नी द्वारा छोड़े जाने के बाद आरोपी ने नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत शुरू कर दी थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पिता और पुत्री का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, जिसे दोषी ने अपनी क्रूरता से न केवल खंडित किया बल्कि समाज की अंतरात्मा को भी झकझोर कर रख दिया।

ये भी पढ़ें:दिल्ली हाई कोर्ट की वर्किंग में बड़ा बदलाव, अब हर महीने इन दो दिन भी लगेगी अदालत

कोर्ट ने बुआ पर भी लगाया जुर्माना

इस मामले में पीड़िता की सगी बुआ को भी पॉक्सो एक्ट की धारा 21 (1) का दोषी करार दिया गया है, जिसने अपनी ही भतीजी के साथ हुई बर्बरता को छिपाने और मामले को दबाने का प्रयास किया था। हालांकि, उस पर दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी और पारिवारिक स्थिति को देखते हुए अदालत ने उसके प्रति नरमी बरतते हुए केवल 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को 10.5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

जघन्य अपराधों के आरोपियों से सख्ती जरूरी

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार ने दलील दी कि दोषी पिता ने पवित्र मानवीय संबंध को कलंकित किया है। वह किसी भी प्रकार की सहानुभूति का हकदार नहीं है। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपी के पहली बार अपराधी होने और जेल में अच्छे आचरण की दलील दी। अदालत ने इन तर्कों को खारिज कर दिया। अदालत ने सजा सुनाते समय पॉक्सो एक्ट की धारा 42 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि चूंकि पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अधिकतम दंड का प्रावधान है, इसलिए अदालत ने दोषी पिता को इसी धारा के तहत सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें:'ये याचिकाएं हमें डिस्टर्ब करती हैं', दिल्ली HC ने NGO को फटकारा

बुआ ने नहीं की मदद

पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि साल 2020 में उसकी मां के पुनर्विवाह के बाद 15 फरवरी 2021 की रात को पिता ने दुष्कर्म किया। फिर कई बार ऐसा किया। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी बुआ को दी पर उसने मदद नहीं की। मई 2021 में पीड़िता ने ताई को बताया तब मामला खुला।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime News Pocso Act
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।