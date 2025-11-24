छूटते ही हमला, कान ले गया; दिल्ली में बच्चे पर पिटबुल के अटैक का VIDEO डरा देगा

संक्षेप: घटना के अनुसार, रविवार 23 नवंबर की शाम 05:38 बजे पीएस प्रेम नगर में एक पीसीआर कॉल मिली। उसमें बताया गया कि एक छोटे बच्चे को पिटबुल कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया है और माता-पिता उसे अस्पताल ले गए हैं। इस हमले में बच्चे को गंभीर चोटें आईं।

दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में एक पिटबुल कुत्ते ने 6 साल के बच्चे को बुरी तरह घायल कर दिया। बच्चा गली में खेल रहा था तभी वहीं खड़े पिटबुल ने छूटते ही हमला कर दिया और उसका कान काट दिया। बच्चा इस समय सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना रविवार शाम की है जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है।

घटना के अनुसार, रविवार 23 नवंबर की शाम 05:38 बजे पीएस प्रेम नगर में एक पीसीआर कॉल मिली। उसमें बताया गया कि एक छोटे बच्चे को पिटबुल कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया है और माता-पिता उसे अस्पताल ले गए हैं। जांच करने पर पता चला कि 6 वर्ष का एक लड़का गली में खेल रहा था, तभी राजेश पाल पुत्र छोटे लाल (उम्र 50 वर्ष, पेशे से दर्जी), निवासी मकान नंबर 224, विनय एन्क्लेव, प्रेम नगर-3, किराड़ी, के पिटबुल कुत्ते ने पड़ोस के घर से आकर उस पर हिंसक हमला कर दिया।

इस हमले में बच्चे को गंभीर चोटें आईं, जिसमें उसका दायां कान पूरी तरह से कट गया। माता-पिता ने पड़ोसियों की मदद से बच्चे को बचाया और तुरंत उसे रोहिणी के सेक्टर-6 स्थित बीएसए अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती किया गया। गंभीर चोटों के कारण उसे आगे के इलाज के लिए एक उच्च केंद्र (higher centre) में रेफर कर दिया गया और बाद में सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।