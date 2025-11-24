छूटते ही हमला, कान ले गया; दिल्ली में बच्चे पर पिटबुल के अटैक का VIDEO डरा देगा
दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में एक पिटबुल कुत्ते ने 6 साल के बच्चे को बुरी तरह घायल कर दिया। बच्चा गली में खेल रहा था तभी वहीं खड़े पिटबुल ने छूटते ही हमला कर दिया और उसका कान काट दिया। बच्चा इस समय सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना रविवार शाम की है जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है।
घटना के अनुसार, रविवार 23 नवंबर की शाम 05:38 बजे पीएस प्रेम नगर में एक पीसीआर कॉल मिली। उसमें बताया गया कि एक छोटे बच्चे को पिटबुल कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया है और माता-पिता उसे अस्पताल ले गए हैं। जांच करने पर पता चला कि 6 वर्ष का एक लड़का गली में खेल रहा था, तभी राजेश पाल पुत्र छोटे लाल (उम्र 50 वर्ष, पेशे से दर्जी), निवासी मकान नंबर 224, विनय एन्क्लेव, प्रेम नगर-3, किराड़ी, के पिटबुल कुत्ते ने पड़ोस के घर से आकर उस पर हिंसक हमला कर दिया।
इस हमले में बच्चे को गंभीर चोटें आईं, जिसमें उसका दायां कान पूरी तरह से कट गया। माता-पिता ने पड़ोसियों की मदद से बच्चे को बचाया और तुरंत उसे रोहिणी के सेक्टर-6 स्थित बीएसए अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती किया गया। गंभीर चोटों के कारण उसे आगे के इलाज के लिए एक उच्च केंद्र (higher centre) में रेफर कर दिया गया और बाद में सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
मौके पर यह पता चला कि यह कुत्ता राजेश पाल का पालतू है और इसे लगभग 1.5 साल पहले उसका बेटा सचिन पाल (जो वर्तमान में एफआईआर संख्या 359/24, धारा 307 आईपीसी के तहत जेल में है) लाया था। एसआई संदीप ने बीएसए अस्पताल से पीड़ित का एमएलसी (Medico-Legal Case) प्राप्त किया और पीड़ित के पिता दिनेश पुत्र जगन्नाथ (उम्र 32 वर्ष, निवासी ई-3/227, विनय एन्क्लेव, प्रेम नगर-3, जो कीर्ति नगर की एक निजी फैक्ट्री में कार्यरत हैं) का बयान दर्ज किया। इस संबंध में, पीएस प्रेम नगर में बीएनएस (BNS) की धारा 291/125(b) (जो आईपीसी की धारा 289/338 के अनुरूप है) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। आरोपी व्यक्ति राजेश पाल पुत्र छोटे लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है।