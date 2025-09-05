दिल्ली में स्पाई कैमरा से महिला का वीडियो बना रहा था पायलट, बोला- खुद की संतुष्टि के लिए…

दिल्ली से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक प्राइवेट कंपनी के पायलट पर महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगा है। पायलट की पहचान 31 साल के मोहित प्रियदर्शी के तौर पर हुई है।

दिल्ली से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक प्राइवेट कंपनी के पायलट पर महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगा है। पायलट की पहचान 31 साल के मोहित प्रियदर्शी के तौर पर हुई है। उस पर आरोप है कि उसने दक्षिण दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में हिडन कैमरे से महिला की आपत्तिजनक वीडियो बनाई है। मामला 30 अगस्त रात 10 बजकर 20 मिनट का बताया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला भी किशनगढ़ इलाके में ही रहती है। शनि बाजार में अचानक उसने गौर किया कि एक शख्स लाइटर जैसी डिवाइस से उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना रहा है। महिला ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज किया और तुरंत जांच में जुट गई।

इसके लिए आस-पास में लगे सीसीटीवी कैमरें खंगाले गए। बारीकी से जांच करने पर आरोपी की पहचान हुई और उसकी तस्वीर लोकल यूनिट को भेज दी गई। इसके बाद लोकल इनपुट के आधार पर जल्द ही किशनगढ़ पुलिस थाने के कर्मियों ने उसे गिरफ्तार किया।