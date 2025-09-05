Delhi Pilot Caught Filming Women Objectionable video of woman with spy camera दिल्ली में स्पाई कैमरा से महिला का वीडियो बना रहा था पायलट, बोला- खुद की संतुष्टि के लिए…, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में स्पाई कैमरा से महिला का वीडियो बना रहा था पायलट, बोला- खुद की संतुष्टि के लिए…

दिल्ली से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक प्राइवेट कंपनी के पायलट पर महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगा है। पायलट की पहचान 31 साल के मोहित प्रियदर्शी के तौर पर हुई है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 01:22 PM
दिल्ली से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक प्राइवेट कंपनी के पायलट पर महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगा है। पायलट की पहचान 31 साल के मोहित प्रियदर्शी के तौर पर हुई है। उस पर आरोप है कि उसने दक्षिण दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में हिडन कैमरे से महिला की आपत्तिजनक वीडियो बनाई है। मामला 30 अगस्त रात 10 बजकर 20 मिनट का बताया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला भी किशनगढ़ इलाके में ही रहती है। शनि बाजार में अचानक उसने गौर किया कि एक शख्स लाइटर जैसी डिवाइस से उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना रहा है। महिला ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज किया और तुरंत जांच में जुट गई।

इसके लिए आस-पास में लगे सीसीटीवी कैमरें खंगाले गए। बारीकी से जांच करने पर आरोपी की पहचान हुई और उसकी तस्वीर लोकल यूनिट को भेज दी गई। इसके बाद लोकल इनपुट के आधार पर जल्द ही किशनगढ़ पुलिस थाने के कर्मियों ने उसे गिरफ्तार किया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया कि स्थानीय पुलिस और गुप्त मुखबिरों को खुफिया जानकारी जुटाने के लिए ऐक्टिव किया गया था। इसी दौरान एक लोकन इनपुट के बाद आरोपी को दबोच लिया गया। पुलिस को उसके पास से लाइटर जैसा हिडन कैमरा भी मिला है। पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। आरोपी मोहित प्रियदर्शी एक प्राइवेट एयरलाइन में पायलट है। उसकी शादी भी नहीं हुई है। उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह खुद की संतुष्टि के लिए ऐसे वीडियो बना रहा था।