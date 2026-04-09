भतीजे की प्रेमिका और चाचा की हवस; दिल्ली के PG में बेड बॉक्स में मिली लाश की पूरी कहानी
दिल्ली के मंगोलपुरी में महिला अपने प्रेमी से मिलने गई थी। दोनों एक कमरे में घंटेभर बंद रहे। बाद में महिला की हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने प्रेमी के चाचा के साथ सोने से इनकार कर दिया था।
तीन बच्चों की मां, उम्र में छोटा प्रेमी, पीजी के कमरे में मुलाकात और हवस मिटाने के इरादे से बाहर बैठे दो अधेड़। इसके बाद कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली के मंगोलपुरी में जो कुछ घटा वह बेहद हैरान करने वाला है। प्रेमी के चाचा और उसके दोस्त संग संबंध बनाने से इनकार करने पर महिला को बेहरमी से मार डाला गया। बाद में लाश को बेड के बॉक्स में डालकर भाग गए। पीजी मालिक ने बाद में जब बॉक्स से बाहर लटकते पैर को देखा तो वह सन्न रह गया।
35 साल की महिला मंगलवार को मंगोलपुरी में अपने प्रेमी से मिलने गई थी, जो उससे उम्र में 13 साल छोटी थी। बुधवार को जांचकर्ताओं ने बताया कि किस तरह इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया। घटना तब सामने आई जब उसी दिन शाम को करीब 7 बजे मंगोलपुरी थाने में एक पीसीआर कॉल की घंटी बजी और कॉलर ने पत्थर मार्केट की एक इमारत में महिला की लाश मिलने की सूचना दी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी प्रेमी, उसके 50 साल के चाचा और चाचा के दोस्त (52) को गिरफ्तार कर लिया है। सभी मंगोलपुरी के रहने वाले हैं।
तीन बच्चों की मां और उसका प्रेमी
पुलिस के मुताबिक, पीड़ित महिला मंगोलपुरी की रहने वाली है और घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। महिला यहां अपने पति और तीन बच्चों के साथ रहती थी। उसका चिकन की दुकान चलाने वाले एक आरोपी से प्रेम संबंध था।
महिला से मुलाकात के लिए दोस्त के पीजी में लिया था कमरा
मंगलवार को शाम करीब 4.30 बजे महिला प्रेमी से मिलने के लिए उस पीजी में पहुंची थी। दोनों एक कमरे में करीब एक घंटे तक बंद रहे। इस दौरान दो अन्य आरोपी हवस मिटाने का इरादा लिए उसी पीजी में मौजूद थे। पीजी मालिक ने पुलिस को बताया कि 22 साल के आरोपी ने उससे कहा था कि वह एक महिला से मुलाकात करना चाहता है और इसके लिए कुछ घंटों के लिए कमरा चाहिए।
वापस आया पीजी मालिक तो दिखी लटकती टांग
शाम को जब वह वापस आया तो पाया कि कमरा खुला हुआ था और वह शख्स गायब था। अंदर जाने पर उसने देखा कि बॉक्स के बक्से से एक महिला का पैर बाहर निकला हुआ है। बॉक्स खोलने पर उसने महिला का शव देखा और पुलिस को सूचना दी। जॉइंट कमिश्नर जतिन नरवाल ने कहा, 'शरीर पर गला घोंटने के निशान थे और माथे पर जख्म थे। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।' रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात की पुष्टि होगी कि क्या हत्या से पहले तीनों ने उसके साथ यौन शोषण किया था?
कबूल किया गुनाह
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने बाद में हत्या की बात कबूल करते हुए बताया कि उन्होंने गुस्से में आकर घटना को अंजाम दिया। महिला का प्रेमी चाहता था कि वह उसके चाचा के साथ भी संबंध बनाए। कथित तौर पर महिला ने जब इससे इनकार किया तो तीनों ने महिला को खत्म कर दिया।
किस तरह किया गया मर्डर
घटना का ब्योरा देते हुए जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर महिला को बुरी तरह पीटा। उन्होंने उसे जमीन पर गिराकर घसीटा। हाथ-पैर जकड़कर दबाए रखा। उसके बाद एक कंबल से उसे दबा दिया और गला घोंटकर मार डाला। एक अधिकारी ने बताया, 'महिला के माथे पर चोट के निशान थे। मुख्य आरोपी ने शव को बेड के बॉक्स में डाल दिया जबकि उसका चाचा अपने दोस्त के साथ कमरे के बाहर गार्ड बनकर खड़ा रहा।'बाद में दोनों ने मुख्य आरोपी को वहां से भागने में मदद की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 और 238 के तहत केस दर्ज किया है। एक अधिकारी के मुताबिक, यदि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यौन हमले की पुष्टि होती है तो धाराएं बढ़ाई जाएंगी।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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