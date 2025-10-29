Fact Check: दिल्ली में गर्ल्स हॉस्टल की पाइप लाइन कंडोम से जाम! वायरल दावे का क्या सच?

संक्षेप: इस्तेमाल किए गए कंडोम्स का ढेर। नाले के अंदर और बाहर कंडोम ही कंडोम। साथ में दावा यह कि दिल्ली की एक गर्ल्स हॉस्टल में इतने कंडोम यूज किए गए कि सीवर जाम हो गया। पिछले दो-तीन दिनों से यह खबर जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल रही है।

इस्तेमाल किए गए कंडोम्स का ढेर। नाले के अंदर और बाहर कंडोम ही कंडोम। साथ में दावा यह कि दिल्ली की एक गर्ल्स हॉस्टल में इतने कंडोम यूज किए गए कि सीवर जाम हो गया। पिछले दो-तीन दिनों से यह खबर जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और वॉट्सऐप सभी जगह लोग अचरज के साथ इस वायरल पोस्ट को साझा कर रहे हैं। लोग तमाम तरह की टिप्पणियां भी कर रहे हैं। इस बीच हमने यह पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर इस दावे का सच क्या है।

वीडियो में क्या है 19 सेकेंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर नाले और सीवर लाइन को साफ करने के लिए खोला गया है। बाहर यूज्ड कंडोम के बड़े-बेड़े ढेर लगे हुए हैं। नाले में भी कंडोम तैरते हुए दिख रहे हैं। वहां टहलते एक शख्स का पैर दिखता है। शेयर किए जा रहे वीडियो में किसी ने कोई गाना सेट कर दिया है तो किसी ने म्यूजिक।

वीडियो के साथ क्या किया जा रहा है दावा फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर यूजर इस वीडियो के साथ दावा कर रहे हैं कि यह दिल्ली के एक पीजी गर्ल्स हॉस्टल का है। एक फेसबुक पेज पर दो दिन पहले इसे इस कैप्शन के साथ शेयर किया गया,'दिल्ली PG गर्ल्स हॉस्टल की कंडोम से पाइप लाइन हुई ब्लॉक। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लड़कियां दिल्ली पढ़ने जा रही हैं या कुछ और करने...।' इंस्टाग्राम पर भी ऐसे ही एक यूजर ने लिखा, 'दिल्ली की PG Girls Hostel की पाइप लाइन ब्लॉक हो गई बाकी नतीजा आपके सामने है। पाइप लाइन में निकले सैकड़ों की संख्या में कंडोम... देखिए हैरान करने वाला वीडियो!'

क्या है इस दावे का सच? हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो जांच में कुछ और ही सामने आया। वीडियो के की फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च टूल के जरिए सर्च करने पर हम ऐसे कई परिणामों तक पहुंचे जिससे पता चला कि यह वीडियो दिल्ली का बताकर पिछले 2-3 दिनों से वायरल किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले इसे अफ्रीकी चैनल्स पर शेयर किया गया था। पड़ताल करते हुए हम Crazy Buddies नाम के एक फेसबुक पेज तक पहुंचे। इस पर 17 अक्तूबर को इन तस्वीरों को शेयर किया गया है। इसे नाइजीरिया के एक शख्स ने साझा किया है। इसके साथ एक लंबा पोस्ट लिखा गया है। जिसमें कहा गया है कि- मकान में कई दिनों से बदबू आ रही थी और सबको शक था कि सोखता गड्ढे में कोई दिक्कत है। जब उसे खुलवाया गया, तो अंदर दर्जनों इस्तेमाल किए गए कंडोम मिले, जिससे सब हैरान रह गए। इससे पता चला कि कोई व्यक्ति ऐसी चीजें फ्लश कर रहा था, जो सिस्टम को जाम कर देती हैं और सबको मुश्किल में डालती हैं।