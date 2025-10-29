Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi pg girls hostel condoms fact chek of viral video
Fact Check: दिल्ली में गर्ल्स हॉस्टल की पाइप लाइन कंडोम से जाम! वायरल दावे का क्या सच?

Fact Check: दिल्ली में गर्ल्स हॉस्टल की पाइप लाइन कंडोम से जाम! वायरल दावे का क्या सच?

संक्षेप: इस्तेमाल किए गए कंडोम्स का ढेर। नाले के अंदर और बाहर कंडोम ही कंडोम। साथ में दावा यह कि दिल्ली की एक गर्ल्स हॉस्टल में इतने कंडोम यूज किए गए कि सीवर जाम हो गया। पिछले दो-तीन दिनों से यह खबर जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल रही है।

Wed, 29 Oct 2025 11:34 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इस्तेमाल किए गए कंडोम्स का ढेर। नाले के अंदर और बाहर कंडोम ही कंडोम। साथ में दावा यह कि दिल्ली की एक गर्ल्स हॉस्टल में इतने कंडोम यूज किए गए कि सीवर जाम हो गया। पिछले दो-तीन दिनों से यह खबर जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और वॉट्सऐप सभी जगह लोग अचरज के साथ इस वायरल पोस्ट को साझा कर रहे हैं। लोग तमाम तरह की टिप्पणियां भी कर रहे हैं। इस बीच हमने यह पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर इस दावे का सच क्या है।

वीडियो में क्या है

19 सेकेंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर नाले और सीवर लाइन को साफ करने के लिए खोला गया है। बाहर यूज्ड कंडोम के बड़े-बेड़े ढेर लगे हुए हैं। नाले में भी कंडोम तैरते हुए दिख रहे हैं। वहां टहलते एक शख्स का पैर दिखता है। शेयर किए जा रहे वीडियो में किसी ने कोई गाना सेट कर दिया है तो किसी ने म्यूजिक।

वीडियो के साथ क्या किया जा रहा है दावा

फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर यूजर इस वीडियो के साथ दावा कर रहे हैं कि यह दिल्ली के एक पीजी गर्ल्स हॉस्टल का है। एक फेसबुक पेज पर दो दिन पहले इसे इस कैप्शन के साथ शेयर किया गया,'दिल्ली PG गर्ल्स हॉस्टल की कंडोम से पाइप लाइन हुई ब्लॉक। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लड़कियां दिल्ली पढ़ने जा रही हैं या कुछ और करने...।' इंस्टाग्राम पर भी ऐसे ही एक यूजर ने लिखा, 'दिल्ली की PG Girls Hostel की पाइप लाइन ब्लॉक हो गई बाकी नतीजा आपके सामने है। पाइप लाइन में निकले सैकड़ों की संख्या में कंडोम... देखिए हैरान करने वाला वीडियो!'

क्या है इस दावे का सच?

हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो जांच में कुछ और ही सामने आया। वीडियो के की फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च टूल के जरिए सर्च करने पर हम ऐसे कई परिणामों तक पहुंचे जिससे पता चला कि यह वीडियो दिल्ली का बताकर पिछले 2-3 दिनों से वायरल किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले इसे अफ्रीकी चैनल्स पर शेयर किया गया था। पड़ताल करते हुए हम Crazy Buddies नाम के एक फेसबुक पेज तक पहुंचे। इस पर 17 अक्तूबर को इन तस्वीरों को शेयर किया गया है। इसे नाइजीरिया के एक शख्स ने साझा किया है। इसके साथ एक लंबा पोस्ट लिखा गया है। जिसमें कहा गया है कि- मकान में कई दिनों से बदबू आ रही थी और सबको शक था कि सोखता गड्ढे में कोई दिक्कत है। जब उसे खुलवाया गया, तो अंदर दर्जनों इस्तेमाल किए गए कंडोम मिले, जिससे सब हैरान रह गए। इससे पता चला कि कोई व्यक्ति ऐसी चीजें फ्लश कर रहा था, जो सिस्टम को जाम कर देती हैं और सबको मुश्किल में डालती हैं।

इसके बाद हमें इंस्टाग्राम पर EDO Online Tv पर अपलोड किया गया एक वीडियो मिला। 13 अक्तूबर को अपलोड किए गए इस वीडियो में बैकग्राउंड में एक व्यक्ति को इंग्लिश में यह बोलते हुए सुना जा सकता है कि यह नाइजीरिया है, हर तरफ कंडोम, देखिए हर तरफ सिर्फ कंडोम है। इसे देखकर यह स्पष्ट होता है कि यह दिल्ली का वीडियो नहीं है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। पुराने वीडियोज में इसे नाइजीरिया का बताया गया है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।