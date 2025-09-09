दिल्लीवाले वॉट्सऐप पर ले सकेंगे सरकारी सेवाओं का लाभ, कॉमन सर्विस सेंटर भी खुलेंगे

दिल्लीवाले अब घर बैठे वॉट्सऐप के जरिये सरकारी सेवाओं का लाभ पा सकेंगे। दिल्ली सरकार डोर स्टेप डिलिवरी योजना की जगह राजधानी में वॉट्सऐप गवर्नेंस सेवा लॉन्च करने जा रही है। पहले चरण में 24 से 30 सेवाओं के साथ इसकी शुरुआत करने की तैयारी है। इसके साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले जाएंगे।

दिल्लीवाले अब घर बैठे वॉट्सऐप के जरिये सरकारी सेवाओं का लाभ पा सकेंगे। दिल्ली सरकार डोर स्टेप डिलिवरी योजना की जगह राजधानी में वॉट्सऐप गवर्नेंस सेवा लॉन्च करने जा रही है। सुविधा के शुरू होने पर दिल्लीवाले वॉट्सऐप पर ही आवेदन करने के साथ प्रमाणपत्र को वहीं से डाउनलोड भी कर पाएंगे। पहले चरण में 24 से 30 सेवाओं के साथ इसकी शुरुआत करने की तैयारी है। इसके साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले जाएंगे।

दिल्ली सरकार का सूचना प्रौद्योगिक विभाग जल्द ही वॉट्सऐप आधारित सेवा प्रदाता कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए टेंडर जारी करने जा रहा है। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, इस सेवा के माध्यम से दिल्लीवाले अपने वॉट्सऐप अकाउंट से ही विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

ऐसे काम करेगा: दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, पहले चरण में ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर मौजूद सेवाओं में से 25 से 30 सेवाओं को इससे जोड़ा जाएगा। उसके बाद धीरे-धीरे दूसरे विभागों को इसमें शामिल किया जाएगा। वॉट्सऐप गवर्नेंस पर जनता से जुड़ने के लिए इस प्लैटफॉर्म के लिए अलग से एक नंबर जारी किया जाएगा उस नंबर पर एचआई (Hi) के जरिए अपनी बातचीत शुरू करनी होगी। इसके बाद उपलब्ध विभागों की सूची व सेवाओं की जानकारी मिलेगी।

जारी होगा अलग नंबर वॉट्सऐप गवर्नेंस पर जनता से जुड़ने के लिए इस प्लैटफॉर्म के लिए अलग से एक नंबर जारी किया जाएगा।

कॉमन सर्विस सेंटर भी खुलेंगे सरकार वॉट्सऐप गवर्नेंस के अलावा कॉमन सर्विस सेंटर भी खोलने जा रही है। अगर कोई वॉट्सऐप चलाना नहीं जानता है। इंटरनेट सेवा नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है तो उसे अपने घर के आसपास कॉमन सर्विस सेंटर भी मिलेगा। आवेदनकर्ता वहां जाकर आवेदन कर सकता है। उसके लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा। हर जिले के सब-डिवीजन में कम से कम एक इस तरह का केंद्र खोला जाएगा।

देश में यहा प्रयोग हो रहा भारत में वॉट्सऐप गवर्नेंस की शुरुआत आंध्र प्रदेश ने की है। वहां इस पहल को माना मित्रा नाम दिया गया है, जो नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आंध्र प्रदेश ने जनवरी 2025 में माना मित्रा प्लैटफॉर्म लॉन्च किया था। मार्च तक इसके माध्यम से 200 सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने की सुविधा लोगों को उपलब्ध करा दी गई थी।