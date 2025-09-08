बारिश थमी, पानी भी हुआ कम पर दिल्लीवालों के सामने मुंह उठाए खड़ीं हैं ये चुनौतियां

यमुना के मैदानी इलाकों में रहने वाले निवासियों ने बताया कि इस गंदगी और खराब रास्तों ने न केवल उनका जीना मुश्किल कर दिया है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार, रविवार शाम 6 बजे पुराने रेलवे पुल पर पानी का स्तर 206 मीटर से घटकर 205.4 मीटर हो गया था।

दिल्ली में बरसात का दौर थम गया है। नीला आसमान और उसपर थोड़े से बादल और चटक तेज धूप सबकुछ सामान्य होने का इशारा कर रही है। सितंबर अमूमन मॉनसून की विदाई का महीना होता है और जैसा रूप इसने अगस्त महीने में दिखाया है, उसके बाद तो लोग इसकी विदाई की ही दुआ कर रहे होंगे। दिल्ली में यमुना का उफान और बारिश के कॉकटेल ने राजधानी को इस बार फिर पानी-पानी कर दिया। बारिश के रिकॉर्ड टूटे तो बाढ़ ने दो साल पहले की त्रासदी याद दिला दी। घरों को छोड़ अस्थाई आशियाने में रहने को मजबूर लोग अब वापस अपने घरौंदे की ओर लौट रहे हैं पर उनका स्वागत गाद, मिट्टी और न जाने उस बारिश में बहकर आई कितनी गंदगियां कर रही हैं। बिजली आ गई है, पानी कम हुआ है पर चुनौतियां तो इसके आगे हैं।

यमुना के मैदानी इलाकों में रहने वाले निवासियों ने बताया कि इस गंदगी और खराब रास्तों ने न केवल उनका जीना मुश्किल कर दिया है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। केंद्रीय जल आयोग (CWC) के आंकड़ों के अनुसार, रविवार शाम 6 बजे पुराने रेलवे पुल पर (जो शहर का प्रतिनिधित्व करता है) पानी का स्तर 206 मीटर से घटकर 205.4 मीटर हो गया था। HT ने रविवार को इन प्रभावित इलाकों का जायजा लिया था।

दुख और निराशा की कहानियां यमुना बाजार में नदी के पीछे छूटे कीचड़ की वजह से लोगों की दुख और निराशा की कहानियाँ जारी थीं। 49 वर्षीय गीता कश्यप ने कहा, "लोग अपने घरों में लौटने लगे हैं, लेकिन घर अभी रहने लायक नहीं हैं। जहां भी देखो, वहां कीचड़ ही कीचड़ है। मैं पहले कैंप में रह रही थी, लेकिन फिर अपनी मां के साथ अपने भाई के घर चली गई क्योंकि वह बहुत बीमार थीं।" उन्होंने आगे कहा, "मैं आज घर की सफाई करने गई थी, लेकिन पूरा नहीं कर पाई। इतनी ज़्यादा कीचड़ को साफ करना घंटों का थका देने वाला काम है। मैं कल फिर से जाऊंगी यह देखने के लिए कि क्या मैं और कुछ साफ कर पाती हूं।" ई-रिक्शा चालक अशोक बख्शी ने कहा कि भले ही पानी का स्तर काफी कम हो गया है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ है।

बख्शी ने कहा, "हम अभी भी अपने घरों में वापस नहीं जा पा रहे हैं। लोगों ने सफाई शुरू कर दी है; यह पिछला हफ्ता इतना थका देने वाला रहा है कि लोग बस अपने घरों में वापस जाना चाहते हैं।" जबकि इलाके में रहने वाले लोग अपने घरों में वापस जाने लगे हैं, ज्यादातर दुकानें अभी भी बंद हैं क्योंकि बाढ़ का बचा हुआ पानी अभी भी जमा है। बाजार में बैग की दुकान चलाने वाले गगन सिंह ने कहा, “मैंने अपना ज्यादातर सामान ऊपर की मंजिलों पर रख दिया था। इसलिए, मैं सब कुछ वापस अपनी दुकान में रखने आया हूं।”

जहां ज्यादातर पानी उतर गया है, वहीं रिहायशी कॉलोनी के कुछ हिस्सों में अभी भी परेशानी बनी हुई है। पिंकी शमिला, जो पिछले चार-पांच दिनों से मजनू का टीला में एक दोस्त के यहां रह रही थीं, ने कहा, “ज्यादातर लोग वापस आने लगे हैं और अपनी जगहों को फिर से ठीक कर रहे हैं। मैं रविवार को अपने दोस्त के यहां से लौट आई। बेशक, कुछ पानी अभी भी बचा है, लेकिन लोग अपनी चीजें वापस पाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। ज्यादातर लोगों ने अपना सामान ऊपरी मंजिलों पर रख दिया था और सिर्फ जरूरी सामान लेकर ही निकले थे। ”

श्मशान घाट में चल रहा सफाई का काम दिल्ली नगर निगम (MCD) ने रविवार को दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे पुराना श्मशान घाट, निगमबोध घाट, फिर से खोल दिया। जहां अभी भी सफाई का काम चल रहा है, वहीं बुधवार से बंद पड़ी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। श्मशान घाट के सुपरवाइजर अवधेश कुमार ने बताया कि रविवार को 11 अंतिम संस्कार हुए। उन्होंने कहा, "जबकि परिसर के कुछ हिस्सों में नदी के पानी से बची हुई मिट्टी की हल्की-फुल्की सफाई चल रही है, हमने काम फिर से शुरू कर दिया है। इस बार बाढ़ से नुकसान बहुत कम हुआ है क्योंकि पहले से ही सभी उपकरण, शव वाहन और सीएनजी बर्नर हटा लिए गए थे।"

इस श्मशान घाट में पारंपरिक उपयोग के लिए 120 अंतिम संस्कार मंच और छह सीएनजी-आधारित भट्ठियां हैं। 2023 की बाढ़ के दौरान, यह श्मशान घाट सात दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। तब कार्यालयों, शव वाहनों, स्टैक पार्किंग और सीएनजी भट्ठियों को भारी नुकसान हुआ था। 2023 की बाढ़ के दौरान, घाट की एक रिटेंशन दीवार भी गिर गई थी। 2024 में फिर से बनाई गई यह दीवार पिछले हफ्ते फिर से गिर गई।

मेट्रो पर भी सामान्य हुई आवाजाही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने बताया कि रविवार को यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। गुरुवार को स्टेशन तक जाने वाली सड़कों पर पानी भर जाने के कारण यहां पहुंच बंद हो गई थी। रविवार को DMRC ने X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया: "यमुना बैंक स्टेशन अपडेट: यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक जाने वाली सड़क अब चालू है।" गुरुवार को, दिल्ली मेट्रो ने एक सलाह जारी कर बताया था कि स्टेशन खुला नहीं रहेगा, हालांकि यह इंटरचेंज के रूप में काम करता रहेगा।

बेला रोड पर, जहां पानी चार से पांच फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था, वहां पानी का स्तर कम होने से हालात में सुधार होने लगा है। नितिन नारायण, जो वहीं रहते हैं, ने बताया, “बाढ़ का पानी एक बिजली के ट्रांसफार्मर तक पहुंच गया था, जिससे बिजली गुल हो गई. कम से कम दो दिनों तक बिजली नहीं होने के कारण कई लोग 12 घंटे बाद चले गए। अब, अधिकारियों ने ट्रांसफार्मर के नीचे एक सीमेंट का ब्लॉक रखकर उसकी ऊंचाई बढ़ा दी है, जिससे बिजली वापस आ गई है। पंपिंग मशीनों की मदद से पानी भी कम हो गया है। धीरे-धीरे लोग वापस आ रहे हैं।”