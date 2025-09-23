delhi people disturbed from loudspeakers noise boom boxes said it feels like earthquake we just recovered from flood अभी बाढ़ से उबरे ही थे; लाउडस्पीकर के शोर से परेशान दिल्लीवाले, भूकंप जैसा फील, Ncr Hindi News - Hindustan
अभी बाढ़ से उबरे ही थे; लाउडस्पीकर के शोर से परेशान दिल्लीवाले, भूकंप जैसा फील

महारानी बाग के 'ए' ब्लॉक में रहने वाले 63 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा, “इस शोर के कारण मेरे परिवार और मैं पूरी रात सो नहीं पाए। मेरे दोनों बच्चे, जो पांच और सात साल के हैं, सो न पाने के कारण आज स्कूल नहीं जा पाए। मेरे माता-पिता की उम्र 80 साल से ज्यादा है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीTue, 23 Sep 2025 09:45 AM
दिल्ली में त्योहारों का मौसम अपने साथ लंबा ट्रैफिक जाम, शोर और प्रदूषण लेकर आया है। निवासियों का कहना है कि लगातार चौथे दिन भी कई समूह ट्रकों पर लगे लाउडस्पीकरों और बड़े-बड़े बूम बॉक्स पर भक्ति संगीत बज रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों को सलाह दी है कि वे 3 अक्टूबर तक लाल किले के पास नेताजी सुभाष मार्ग और रामलीला स्थलों के पास स्थित निषाद राज मार्ग से बचें। निवासियों का आरोप है कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के लोग हैं। खासकर वे लोग जो मथुरा रोड और रिंग रोड के पास ग्रेटर कैलाश, सीआर पार्क, कालकाजी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नेहरू प्लेस और लाजपत नगर में रहते हैं।

महारानी बाग के 'ए' ब्लॉक में रहने वाले 63 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा, “इस शोर के कारण मेरे परिवार और मैं पूरी रात सो नहीं पाए। मेरे दोनों बच्चे, जो पांच और सात साल के हैं, सो न पाने के कारण आज स्कूल नहीं जा पाए। मेरे माता-पिता की उम्र 80 साल से ज्यादा है। उन्हें डर है कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। शोर रविवार रात 9 बजे शुरू हुआ था और सोमवार सुबह 7 बजे तक चलता रहा। मुझे लगा कि खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे। हम इस तरह नहीं रह सकते।"

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि उन्हें नवरात्रि की पूर्व संध्या (सोमवार) पर बूम बॉक्स से संबंधित शिकायतें मिली थीं और उन्होंने 60 से ज्यादा लाउडस्पीकरों को या तो बंद कर दिया या उनकी आवाज कम करवा दी। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पूर्व) हेमंत तिवारी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए कालकाजी मंदिर के पास मौजूद थे।

ईश्वर नगर में रहने वाली 64 वर्षीय सविता भास्कर ने कहा, "अगर सरकार कुछ करना चाहती है, तो उन्हें करना चाहिए। इस मामले में वे क्यों कदम नहीं उठा रहे हैं? उन्होंने पूरी रात गाने बजाए और वह भी एक बार में एक गाना नहीं। कई गाने एक साथ बज रहे थे, जिससे कानों को चुभने वाली (screeching) आवाजें आ रही थीं।"

लाजपत नगर के 29 वर्षीय निवासी श्रीजीत भट्टाचार्य ने कहा कि जब भी कोई त्योहार आता है, तो इलाके के लोग परेशान होते हैं। उन्होंने कहा, "मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं परंपराओं का पालन करने की जरूरत को समझता हूं। लेकिन यह क्या है? जहां आप इतनी तेज आवाज में संगीत बजा रहे हैं कि लोग सो नहीं सकते और बीमार लोग शायद और ज्यादा बीमार हो जाएंगे और यह सब राजधानी के ठीक बीच में हो रहा है!"

उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन्स में रहने वाली 45 वर्षीय आर्किटेक्ट पूजा नारायण ने कहा, "सोचिए, आप अपने बिस्तर में सुरक्षित गहरी नींद में सो रहे हों और अचानक फर्नीचर और खिड़कियों के जोर से हिलने की आवाज और कंपन से आपकी नींद टूट जाए, तेज धुन वाले संगीत से आपका दिल जोर-जोर से धड़कने लगे। अब सोचिए कि आपकी उम्र दो साल है या 91 साल, या आपको दिल की बीमारी या मिर्गी है। हमारे कॉम्प्लेक्स में ऐसे चारों तरह के लोग हैं। हम अभी-अभी बाढ़ से उबरे हैं, और अब, यह भूकंप जैसा महसूस हो रहा है।"

एक सलाह में, पुलिस ने कहा, "अभी तक, केवल वाणिज्यिक और डीटीसी वाहनों को 3 अक्टूबर तक शाम 5 बजे से आधी रात तक दिल्ली गेट इलाके के आसपास अपने रास्ते बदलने के लिए कहा गया है। सभी वाणिज्यिक वाहनों और डीटीसी बसों को 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लाल किले की ओर जाने के बजाय दिल्ली गेट चौक, दरियागंज और छत्ता रेल चौक से मोड़ दिया जाएगा।" इसके बजाय, उन्हें शांति वन, हनुमान सेतु और सलीमगढ़ बाईपास के रास्ते भेजा जाएगा।