Delhi Pension Verification : दिल्ली में पेंशनर्स की होगी वेरिफिकेशन, 3 बार घर पर नहीं मिले तो बंद होगी पेंशन

राजधानी दिल्ली में बुजुर्ग पेंशन सहित अन्य सरकारी सहायता (महिला एवं दिव्यांग सहायता राशि) योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों का दिल्ली सरकार औचक सत्यापन करवाएगी। पेंशन में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

सत्यापन के लिए दिल्ली सरकार ने एक कंपनी का चयन किया है। तीन बार घर पर नहीं मिलने के बाद उनको योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। योजना के मुताबिक, कर्मचारी पेंशन धारकों के घर जाकर उनके द्वारा दिए गए दस्तावेजों की कॉपी लेंगे। इसके साथ ही टैब से उनकी तस्वीर मौके पर खींची जाएगी, जिससे यह साफ होगा कि पेंशन धारक जीवित हैं। अगर कोई पेंशनधारक घर पर नहीं मिला तो उसे दो और मौके दिए जाएंगे, लेकिन तीन बार नहीं मिलने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी।

दिल्ली सरकार द्वारा मुख्य रूप से तीन तरह की सहायता राशि लोगों को दी जाती है। इसमें लगभग 4 लाख लोगों को बुजुर्ग पेंशन दी जाती है। इसके अलावा विधवा महिला एवं दिव्यांगों को भी सहायता राशि दिल्ली सरकार देती है। पेंशन और सरकारी सहायता में कई बार गड़बड़ी की शिकायतें मिलती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि वह पेंशन धारकों एवं सहायता राशि लेने वालों का सत्यापन करेगी। दिल्ली सरकार द्वारा इसके लिए एक कंपनी का भी चयन किया गया है जो सत्यापन करेगी।

दस्तावेज सत्यापन को शिविर लगाए जाएंगे: सूत्रों ने बताया कि पेंशन शुरू करते समय जो दस्तावेज सरकार के पास जमा कराए जाते हैं, उन्हें सही मानते हुए पेंशन या सहायता राशि शुरू कर दी जाती थी। अब इन दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के लिए एक तरफ जहां शिविर लगाए जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर घर जाकर भी औचक सत्यापन किया जाएगा।

दरअसल सरकार को शिकायतें मिली हैं कि दिल्ली से बाहर रहने वाले कुछ लोग भी यहां से पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इस औचक निरीक्षण से यह साफ हो जाएगा कि वह दिल्ली में रहते हैं या नहीं।