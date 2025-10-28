Hindustan Hindi News
Delhi Pension Verification : दिल्ली में पेंशनर्स की होगी वेरिफिकेशन, 3 बार घर पर नहीं मिले तो बंद होगी पेंशन

Tue, 28 Oct 2025 05:48 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। अमित झा
राजधानी दिल्ली में बुजुर्ग पेंशन सहित अन्य सरकारी सहायता (महिला एवं दिव्यांग सहायता राशि) योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों का दिल्ली सरकार औचक सत्यापन करवाएगी। पेंशन में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

सत्यापन के लिए दिल्ली सरकार ने एक कंपनी का चयन किया है। तीन बार घर पर नहीं मिलने के बाद उनको योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। योजना के मुताबिक, कर्मचारी पेंशन धारकों के घर जाकर उनके द्वारा दिए गए दस्तावेजों की कॉपी लेंगे। इसके साथ ही टैब से उनकी तस्वीर मौके पर खींची जाएगी, जिससे यह साफ होगा कि पेंशन धारक जीवित हैं। अगर कोई पेंशनधारक घर पर नहीं मिला तो उसे दो और मौके दिए जाएंगे, लेकिन तीन बार नहीं मिलने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी।

दिल्ली सरकार द्वारा मुख्य रूप से तीन तरह की सहायता राशि लोगों को दी जाती है। इसमें लगभग 4 लाख लोगों को बुजुर्ग पेंशन दी जाती है। इसके अलावा विधवा महिला एवं दिव्यांगों को भी सहायता राशि दिल्ली सरकार देती है। पेंशन और सरकारी सहायता में कई बार गड़बड़ी की शिकायतें मिलती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि वह पेंशन धारकों एवं सहायता राशि लेने वालों का सत्यापन करेगी। दिल्ली सरकार द्वारा इसके लिए एक कंपनी का भी चयन किया गया है जो सत्यापन करेगी।

दस्तावेज सत्यापन को शिविर लगाए जाएंगे: सूत्रों ने बताया कि पेंशन शुरू करते समय जो दस्तावेज सरकार के पास जमा कराए जाते हैं, उन्हें सही मानते हुए पेंशन या सहायता राशि शुरू कर दी जाती थी। अब इन दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के लिए एक तरफ जहां शिविर लगाए जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर घर जाकर भी औचक सत्यापन किया जाएगा।

दरअसल सरकार को शिकायतें मिली हैं कि दिल्ली से बाहर रहने वाले कुछ लोग भी यहां से पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इस औचक निरीक्षण से यह साफ हो जाएगा कि वह दिल्ली में रहते हैं या नहीं।

अगले माह से शुरू होगी प्रक्रिया

सूत्रों का कहना है कि यह सत्यापन प्रक्रिया अगले माह से शुरू हो सकती है। इसके लिए विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। इस सत्यापन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सत्यापन के माध्यम से जो पेंशन एवं सहायता राशि के मामले रद्द होंगे, उनकी जगह नए लोगों को शामिल किया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दिल्ली सरकार से सहायता राशि उसे ही मिले जो इसका हकदार है। सत्यापन के लिए दिल्ली सरकार ने एक कंपनी का चयन किया है। तीन बार घर पर नहीं मिलने के बाद लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।

