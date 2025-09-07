दिल्ली से पटना के लिए चलेगी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, कितनी होगी स्पीड; क्या होंगी सुविधाएं

दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। इस रूट के लिए रेलवे जल्द ही एक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रतिघंटे होगी।

दीवाली और छठ पर बिहार जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन इस साल दीवाली से पहले दिल्ली से बिहार के लिए शुरू हो सकती है। रेलवे सूत्रों के अनुसार, ट्रेन सितंबर के अंत तक पटना के लिए शुरू हो सकती है। हालांकि, अभी इस ट्रेन के रूट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि यह ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच चलेगी और आगे दरभंगा या सीतामढ़ी तक इसका विस्तार किया जा सकता है।

इस स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत खासकर दीवाली और छठ पूजा के समय हो रही है, जब दिल्ली में रहने वाले लाखों लोग बिहार अपने घर वापस जाते हैं। इस ट्रेन की शुरुआत के बाद से यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर आनंद मिलेगा। इससे दिल्ली से पटना जाने में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा।

तेज रफ्तार और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी रेलवे मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत देश की रेलवे आधुनिकीकरण यात्रा का अहम कदम मानी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ये ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार पर चलेंगी। इस ट्रेन में केबिन के दोनों तरफ ड्राइवर होने से टर्मिनल पर इंजन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे सफर में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन में लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। ट्रेन में कवच एंटी-कोलिजन सिस्टम, क्रैशवर्थी कोच डिजाइन, यूरोपीय मानकों के हिसाब से अग्नि सुरक्षा, और हर कोच में CCTV कैमरे लगाए गए हैं।