गणतंत्र दिवस तक किस-किस दिन बंद रहेगा दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट? जान लीजिए

Delhi Patiala House Court: नई दिल्ली बार एसोसिएशन ने बुधवार को सूचित किया कि गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के हिस्से के रूप में पटियाला हाउस कोर्ट कुछ दिनों के लिए कुछ घंटों तक बंद रहेगा।

Jan 21, 2026 04:06 pm IST
अदालती कामों के लिए कोर्ट का रुख करने वालों के लिए जरूरी खबर है। नई दिल्ली बार एसोसिएशन ने बुधवार को सूचित किया कि गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के हिस्से के रूप में पटियाला हाउस कोर्ट कुछ दिनों के लिए कुछ घंटों तक बंद रहेगा। आगामी 22 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी को कोर्ट बंद रहेगा।

नई दिल्ली बार एसोसिएशन ने जारी नोटिस के माध्यम से कहा कि सभी सम्मानित सदस्यों को सूचित किया जाता है कि गणतंत्र दिवस 2026 की व्यवस्थाओं के संबंध में, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि पटियाला हाउस कोर्ट परिसर स्थित नई दिल्ली (जिला) अदालत 22 जनवरी दोपहर 2:00 बजे से 23 जनवरी दोपहर 2:00 बजे तक बंद रहेगी। इसके अलावा 25 जनवरी को सुबह से कोर्ट बंद रहेगा। 26 जनवरी दोपहर दो बजे तक भी कोर्ट का कामकाज स्थगित रहेगा। इस दौरान न्यायिक कार्य नहीं होंगे और अदालतों में नियमित सुनवाई नहीं की जाएगी।

बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड और 'बीटिंग रिट्रीट' समारोह के लिए कर्तव्य पथ आने वाले लोगों की यात्रा को आसान बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई आधुनिक तकनीकी कदम उठाए हैं। इनका मकसद ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखना और लोगों को जाम से बचाना है।

पहली बार, ट्रैफिक पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से विस्तार से एनिमेटेड वीडियो तैयार किए हैं। इन वीडियो में मेहमानों के आने, गाड़ी से उतरने, वापस जाने और पार्किंग की पूरी योजना को एनीमेशन के जरिए दिखाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इन वीडियो का उद्देश्य आने वाले लोगों को पहले से ही रास्ते और पार्किंग की व्यवस्था से अच्छी तरह परिचित कराना है।

