delhi patiala house court sends isis terror module terrorists to 12 day police custody 5 were arrested 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए ISIS के दो आतंकी, देश को दहलाने का था प्लान
12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए ISIS के दो आतंकी, देश को दहलाने का था प्लान

बता दें कि स्पेशल सेल ने आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था जिसके बाद अशहर दानिश, सूफियान अबूबकर खान, आफताब अंसारी, हुजैफा यमन और कामरान कुरैशी नाम के पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने जो खुलासे किए वो आपका दिमाग भी खराब कर देंगे।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 11 Sep 2025 05:34 PM
दिल्ली सहित देश को दहलाने के मंसूबे के साथ काम करे रहे आतंकी संगठन ISIS के दहशतगर्दों को आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद एक बड़े टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। गिरफ्तार हुए सभी 5 लोगों को स्पेशल सेल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ले गई थी जहां से दो आतंकियों को 12 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।

बता दें कि स्पेशल सेल ने आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था जिसके बाद अशहर दानिश, सूफियान अबूबकर खान, आफताब अंसारी, हुजैफा यमन और कामरान कुरैशी नाम के पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने जो खुलासे किए वो आपका दिमाग भी खराब कर देंगे। इन आतंकियों ने गजवा-ए-हिंद वाला जिहाद और टार्गेटेड किलिंग्स का प्लान बनाया था।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (विशेष सेल) प्रमोद कुशवाहा ने कहा कि पाकिस्तान में बैठे एक आका ने इन संदिग्धों को सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी बनाया था। ये लोग कथित तौर पर जमीन खरीदने, उसे 'खिलाफत जोन' घोषित करने और भारत में 'जिहाद' छेड़ने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि आरोपियों को 'गजवा-ए-हिंद' (भारत पर हमला) के विचार को फैलाने और हिंसक गतिविधियां शुरू करने के लिए निर्देश दिए जा रहे थे।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रांची के अशहर दानिश उर्फ अशरार कुरैशी (23), जो इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट है; मुंबई के आफताब कुरैशी और सूफियान अबूबकर; तेलंगाना के मोहम्मद हुजैफा और मध्य प्रदेश के कामरान कुरैशी के रूप में हुई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कुशवाहा ने पत्रकारों को बताया कि इस मॉड्यूल का नेतृत्व दानिश कर रहा था, जो बाकी सदस्यों के साथ तालमेल बिठाता था और आका के निर्देश पर काम करता था। इस आका को 'सीईओ', 'गजवा' और 'प्रोफेसर' जैसे कोड नेम से जाना जाता था।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बैठा आका एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया चैट के ज़रिए इस मॉड्यूल के सदस्यों को हथियार बनाने का तरीका, जिहादी विचारधारा और विस्फोटक उपकरण (आईईडी) बनाने के निर्देश देता था। कुशवाहा ने बताया कि इस ऑपरेशन की शुरुआत दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से आफताब और सूफियान की गिरफ्तारी से हुई। आरोपी, मेवात के रहने वाले एक व्यक्ति से हथियार लेने के लिए दिल्ली आए थे और भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें पकड़ लिया गया।

कुशवाहा ने कहा, "हमारी टीमें पिछले छह महीनों से उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। दो संदिग्धों को तब गिरफ्तार किया गया जब वे दिल्ली छोड़ने की योजना बना रहे थे। वे अपने समूह में और युवाओं को भी भर्ती करने की योजना बना रहे थे।" कुशवाहा ने कहा कि इन दोनों से मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस उपायुक्त अमित कौशिक के नेतृत्व में टीमों ने झारखंड के रांची, मध्य प्रदेश के राजगढ़ और तेलंगाना में छापेमारी की, जिसके बाद तीन और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि संदिग्धों के ठिकानों से महत्वपूर्ण चीजें बरामद हुई हैं। जांच टीम ने छापेमारी वाले स्थानों से सल्फर पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, बॉल बेयरिंग, गैस मास्क, बिजली के तार, फ्यूज पॉइंट, कारतूस और आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण बरामद किए हैं। जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का केंद्रीय एजेंसियां विश्लेषण कर रही हैं।