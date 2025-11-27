फ्री में नहीं दी सिगरेट तो दुकानदार को मार डाला, दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात

Hindustan Hindi News
दिल्ली के पटेल नगर में मुफ्त सिगरेट नहीं देने पर बदमाशों ने एक पान विक्रेता राजेंद्र कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी है, वहीं मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी मेहताब और पांच नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Thu, 27 Nov 2025 06:26 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के पटेल नगर इलाके में बदमाशों ने सोमवार रात को मुफ्त में सिगरेट नहीं देने पर पान विक्रेता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी मेहताब मंगलवार को मुठभेड़ में घायल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि पांच अन्य नाबालिगों को हिरासत में लिया है।

वेस्ट पटेल नगर में राजेंद्र कुमार सोमवार रात को अपनी दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान शराब के नशे में धुत कुछ बदमाशों ने राजेंद्र से सिगरेट मांगी। राजेंद्र ने रुपये की मांग की तो बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वारकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसने दम तोड़ दिया।

एसआई शिवम और एसआई पीयूष वत्स की टीम ने जांच शुरू की। इस बीच मंगलवार रात को मालूम हुआ कि मोहम्मद मेहताब शादीपुर फ्लाईओवर के नीचे आया हुआ है। एसएचओ पटेल नगर की टीम ने मुठभेड़ के दौरान मेहताब को दबोच लिया।

