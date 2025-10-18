Hindustan Hindi News
पैरोल में चकमा देकर भागने वालों में दिल्ली के कैदी दूसरे नंबर पर, पहले पर ये राज्य

Sat, 18 Oct 2025 10:51 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में पैरोल के दौरान चकमा देने वाले कैदियों की संख्या ने लोगों को हैरान कर दिया है। दिल्ली देश में ऐसा दूसरा राज्य है जहां पैरोल पर भागने वाले कैदियों की संख्या ज्यादा है। नेशनल प्रिजन्स इन्फॉर्मेशन पोर्टल के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में फिलहाल 167 ऐसे अपराधी हैं जो 1990 से अब तक पैरोल पर भाग चुके हैं। इस सूची में गुजरात सबसे ऊपर है,जहां 1,187 ऐसे मामले दर्ज हैं।

नए आंकड़ों के अनुसार,इस सूची में मध्य प्रदेश 108 पैरोल जंपर्स के साथ तीसरे स्थान पर है,जिसके बाद महाराष्ट्र 99 मामलों के साथ चौथे स्थान पर है। आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश,हरियाणा और पंजाब में पैरोल पर भागने वालों की संख्या 10 से भी कम है। आंकड़ों से यह भी पता चला कि दिल्ली की सभी जेलों में कुल 19,993 कैदी हैं,जबकि गुजरात में 18,805 कैदी हैं।

मध्य प्रदेश में यह संख्या 43,234 और महाराष्ट्र में 40,497 है। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से कम से कम 75% कैदी विचाराधीन हैं (जिन पर अभी मुकदमा चल रहा है) और बाकी दोषी करार दिए गए (Convicts) हैं। नए आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में हर 120 कैदियों में से एक व्यक्ति 'पैरोल जम्पर' है,जबकि गुजरात में यह अनुपात हर 16 कैदियों पर एक 'पैरोल जम्पर'(पेरोल में भागने वाला) का है।

दिल्ली पुलिस मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पोर्टल यह भी दिखाता है कि दिल्ली में पैरोल पर ज़्यादा रिहाई होती है। अधिकारी के अनुसार,ऐसा इसलिए है क्योंकि अदालतें उदार हैं और कैदी अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हैं।

अधिकारी ने बताया,"हालांकि यह डेटा दिल्ली जेलों की ओर से हमारी मदद से दर्ज किया जाता है,लेकिन इसमें हमने पैरोल जंपर्स,साथ ही अंतरिम जमानत और फरलो पर भागे हुए लोगों के नाम भी शामिल किए हैं। सभी पैरोल जंपर्स दोषी करार दिए गए (Convicts) अपराधी होते हैं। चूंकि अदालतें इन रिहाइयों की अनुमति देती हैं,इसलिए कुछ कैदी पैरोल का फायदा उठाते हैं और कभी वापस नहीं लौटते।" उन्होंने आगे कहा कि पुलिस इस साल इस समस्या पर काम कर रही है। "इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच 120 से ज़्यादा पैरोल जंपर्स और अंतरिम ज़मानत पर भागे हुए लोगों को पकड़ा गया है।"

अधिकारी ने यह भी बताया,"पड़ोसी राज्यों और कुछ अन्य राज्यों में कम पैरोल में भागने वालों का कारण यह है कि वे दोषसिद्धि पर अधिक जोर देते हैं और मुश्किल से ही पैरोल पर रिहाइयां देते हैं। वहीं,दिल्ली में हाई कोर्ट ऐसे मामलों को संभालने में अधिक उदार है।" पोर्टल में 1994-2001 तक के पुराने मामले भी हैं,लेकिन यह दिखाता है कि अब तक सबसे ज्यादा पैरोल जंपर्स तिहाड़ जेल में दर्ज किए गए हैं,जो 120 से ज्यादा हैं। इस बीच,पिछले सप्ताह जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के 2023 के जेल आंकड़ों से पता चला है कि देश में दिल्ली की जेलों में भीड़भाड़ की दर सबसे ज्यादा है।

राष्ट्रीय राजधानी में 14 केंद्रीय जेलें हैं जो देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या है। इन जेलों की क्षमता 10,026 कैदियों की है,जबकि यहां 19,993 कैदी रखे गए हैं। NCRB 2023 के आंकड़ों के अनुसार,अगर हम इसकी तुलना करें तो उत्तर प्रदेश की जेलों की क्षमता 65,866 कैदियों की है, लेकिन वहाँ 98,849 कैदी हैं। मध्य प्रदेश की जेलों की क्षमता 29,875 है, जबकि वहां 45,543 कैदी हैं। जेलों में क्षमता से अधिक भीड़ होने से जेल कर्मचारियों,सुधार प्रणालियों और निगरानी तंत्रों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। साथ ही,इसका असर कैदियों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।