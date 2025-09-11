पार्किंग की जगह तलाशने में 20 मिनट गंवा रहे दिल्लीवाले, सड़क पर ही खड़ी कर देते हैं गाड़ियां

दिल्ली में औसतन हर ड्राइवर को पार्किंग ढूंढने में 20 मिनट लगते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण बढ़ रहा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक शोध में यह खुलासा हुआ है, जिसमें AI-आधारित स्मार्ट पार्किंग मॉडल से इस समस्या को हल करने का सुझाव दिया गया है।

राजधानी दिल्ली में में गाड़ियों की पार्किंग के लिए औसतन एक ड्राइवर 20 मिनट का समय गंवा रहे हैं। यही नहीं, जगह तलाशने में समय और ईंधन दोनों खर्च हो रहे हैं। यह स्थिति न केवल लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है, बल्कि शहर के ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को भी बढ़ा रही है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं डॉ. अब्दुल अहद और डॉ. फरहान अहमद किदवई के शोध में 1200 से अधिक ड्राइवरों पर किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है। अध्ययन के बाद पता चला कि 66 फीसद ड्राइवर पार्किंग आसानी से नहीं ढूंढ़ पाते, जबकि 73 फीसद ड्राइवर अब भी सड़क किनारे ही गाड़ियां खड़ी करते हैं। यह प्रवृत्ति दिल्ली की सड़कों पर जाम की सबसे बड़ी वजहों में से एक है।

शोधार्थियों ने यह पाया कि दिल्ली जैसे महानगर में कारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन पार्किंग के लिए जमीन उतनी नहीं बढ़ पाई। हर साल नई गाड़ियों की बिक्री में इजाफा हो रहा है। लोग अब भी सबसे आसान विकल्प सड़क किनारे पार्किंग मानते हैं। इसमें उन्हें काफी समय लगता है।

महानगरों का हाल दिल्ली के अलावा अन्य महानगरों का भी यही हाल है। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते समय 20 से 25 मिनट का समय लगता है।

मुंबई: मुंबई भारत का सबसे अधिक कार के भीड़भाड़ वाला शहर है। यहां प्रति किलोमीटर सड़क पर 510 कारें हैं। इससे पार्किंग की गंभीर चुनौतियां पैदा होती हैं। नरीमन प्वाइंट या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में पार्किंग का समय 20 मिनट है।

तिरुवनंतपुरम: 48 फीसदी से अधिक ड्राइवरों ने पार्किंग स्थल की तलाश में 15 मिनट से अधिक समय बिताया, जबकि 29 फीसदी ने 10-15 मिनट और 17 फीसदी ने 5-10 मिनट का समय लिया। स्मार्ट मॉडल पर जोर डॉ. अब्दुल अहद और डॉ. फरहान अहमद किदवई का कहना है कि इस समस्या का समाधान एआई आधारित स्मार्ट मॉडल से निकाला जा सकता है। शोधकर्ताओं ने एक एआई-आधारित मॉडल बनाया है, जो ड्राइवर को सफर शुरू करने से पहले ही बताएगा कि उसकी मंजिल के पास कौन सी पार्किंग उपलब्ध है। दो चरण में यह सिस्टम काम करेगा। पहले चरण में यह सिस्टम बता देगा कि ड्राइवर की मंजिल से 250 मीटर के दायरे में कौन सी पार्किंग उपलब्ध होगी। जबकि दूसरे चरण में पैदल दूरी, सुरक्षा, सुविधा, खर्च और पहुंच इन पांच मानकों पर उपलब्ध पार्किंग को रैंक किया जाएगा। और वाहन चालकों की जानकारी दी जाएगी।