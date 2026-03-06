Hindustan Hindi News
दिल्ली में गाड़ी करने को लेकर ऐसा विवाद, मेजर की गर्भवती पत्नी से कर डाली मारपीट

Mar 06, 2026 06:48 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में दो महीने की गर्भवती महिला के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। महिला मेजर की पत्नी हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महिला के पति जोधपुर में तैनात

पुलिस के अनुसार, मीनाक्षी अपने परिवार के साथ धर्मपुरा स्थित अनेजा हाउस के पास रहती हैं। उनके पति भारतीय सेना में मेजर हैं और वर्तमान में जोधपुर में तैनात हैं। मीनाक्षी इन दिनों गर्भवती हैं और अपने मायके में परिजनों से मिलने के लिए नजफगढ़ आई थीं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी कार गली में खड़ी की थी, जिस पर पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग आपत्ति जता रहे थे। आरोप है कि एक मार्च की शाम करीब 7:20 बजे जब वह अपने माता-पिता के घर पहुंचीं तो पड़ोसी उनकी कार के पास आ गए और टायर पंचर करने लगे।

विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। मीनाक्षी का आरोप है कि इसी दौरान शौर्य वशिष्ठ ने उनका कॉलर पकड़ लिया और मारपीट की कोशिश की। अन्य आरोपियों ने भी धक्का-मुक्की की। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।

सभी पहलुओं की हो रही जांच

घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी। नजफगढ़ थाना पुलिस ने शौर्य वशिष्ठ, प्रतीक शर्मा, कमलेश और वसुंधा वशिष्ठ के खिलाफ बीएनएस की धारा 79, 351 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

