Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi panipat rrts namo bharat train kashmiri gate bhalswa utility shifting tender
दिल्ली से घंटेभर में पहुंचेगे पानीपत, नमो भारत ट्रेन पर आया बड़ा अपडेट; टेंडर जारी

संक्षेप:

दिल्ली-पानीपत RRTS कॉरिडोर का काम दिल्ली सेक्शन में तेज हो गया है; कश्मीरी गेट से भालस्वा के बीच यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जिससे भविष्य में 180 किमी की रफ्तार से सफर संभव होगा।

Dec 20, 2025 10:16 am ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
दिल्ली से पानीपत तक का सफर जल्द ही एक घंटे से कम समय में पूरा होगा। नमो भारत ट्रेन वाला दिल्ली-पानीपत-करनाल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर अब तेजी से हकीकत बन रहा है। NCRTC ने उत्तरी दिल्ली के महत्वपूर्ण हिस्से में काम शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

दिल्ली में यूटिलिटी शिफ्टिंग का टेंडर जारी

NCRTC ने कश्मीरी गेट से भालस्वा तक के रूट पर बिजली की लो-टेंशन लाइनों, केबलों और स्ट्रीट लाइट्स को शिफ्ट करने तथा बदलने के लिए टेंडर आमंत्रित किया है। यह हिस्सा दिल्ली सेक्शन का जटिल भाग है, जहां घनी आबादी और भारी ट्रैफिक की वजह से चुनौतियां ज्यादा हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि यूटिलिटी शिफ्टिंग सिविल निर्माण की पहली जरूरत है। काम के दौरान ट्रैफिक और रोजमर्रा की जिंदगी पर न्यूनतम असर डालने की कोशिश की जाएगी। ठेकेदार को संबंधित एजेंसियों और स्थानीय अधिकारियों से समन्वय रखना होगा, ताकि सेवाएं बिना बाधा के जारी रहें। यह काम एक साल में पूरा करने का लक्ष्य है। आने वाले महीनों में और टेंडर जारी होंगे, जिससे पूरे कॉरिडोर पर एक साथ काम चल सकेगा।

136 किमी लंबा हाई-स्पीड कॉरिडोर

यह 136 किलोमीटर का कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खान से शुरू होगा। यह उत्तर-पश्चिम दिल्ली, नरेला, कुंडली, सोनीपत, गन्नौर, समालखा और पानीपत होते हुए बाद के चरण में करनाल तक पहुंचेगा। कुल 17 स्टेशन होंगे (सराय काले खान को छोड़कर)। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 33,000 करोड़ रुपये है।

ट्रेनें 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इससे दिल्ली-पानीपत का सफर, जो अभी सड़क या सामान्य ट्रेन से 2-3 घंटे लगता है, एक घंटे से कम में पूरा हो जाएगा। यह दिल्ली-अंबाला हाईवे (NH-44) पर जाम कम करेगा और उपनगरीय शहरों से दिल्ली आने-जाने को आसान बनाएगा।

सराय काले खान बनेगा प्रमुख हब

सराय काले खान स्टेशन तीनों प्राथमिक RRTS कॉरिडोरों (दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-अलवर और दिल्ली-पानीपत) का केंद्र होगा। यहां ट्रेनें एक कॉरिडोर से दूसरे पर बिना रुके चल सकेंगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पहले चरण में नरेला से मुरथल तक 22 किमी का काम अक्टूबर से शुरू हो चुका है। अब कश्मीरी गेट-भालस्वा सेक्शन के साथ दिल्ली हिस्सा भी गति पकड़ रहा है।

दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर की सफलता

वर्तमान में दिल्ली-मेरठ RRTS का 55 किमी हिस्सा 11 स्टेशनों के साथ चालू है। नमो भारत ट्रेनें वहां सफलतापूर्वक चल रही हैं। यही मॉडल अब पानीपत तक लागू होगा।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नवंबर में अंतिम मंजूरी का ऐलान किया था। अब प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो दिल्ली को राहत देगा और हरियाणा के औद्योगिक शहरों को नई गति प्रदान करेगा।

