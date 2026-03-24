दिल्ली - पानीपत - करनाल RRTS कॉरिडोर को मंजूरी; हरियाणा कैबिनेट ने लगाई मुहर
हरियाणा कैबिनेट ने 33 हजार करोड़ की लागत वाले दिल्ली-पानीपत-करनाल आरआरटीएस कॉरिडोर को मंजूरी दी है। यह हाई-स्पीड ट्रेन हरियाणा को दिल्ली-एनसीआर से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
हरियाणा कैबिनेट ने दिल्ली - पानीपत - करनाल के बीच 136 किलोमीटर लंबे हाईस्पीड ट्रेन कॉरिडोर (RRTS) को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में लिए गए इस फैसले से अब हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली से सीधे और तेजी से जुड़ जाएगा। 'नमो भारत' के नाम से जानी जाने वाली इस परियोजना की कुल लागत 33,000 करोड़ रुपये से अधिक है। हरियाणा में कुल 11 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 136 किलोमीटर लंबे दिल्ली - पानीपत - करनाल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई। इससे हरियाणा का बड़ा हिस्सा दिल्ली-एनसीआर से हाईस्पीड सार्वजनिक परिवहन के जरिए जुड़ जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक है जिसमें हरियाणा सरकार 7,472 करोड़ रुपये देगी।
इस परियोजना के तहत हरियाणा में 11 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। ‘नमो भारत’ के नाम से जाने जाने वाले इस हाईस्पीड कॉरिडोर के डिपो के बुनियादी ढांचे की योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) और संबंधित भूमि स्वामित्व एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से बनाई जाएगी। इसके लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव को परियोजना का नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
कैबिनेट ने यह भी इच्छा जताई कि इस RRTS कॉरिडोर को करनाल से आगे कुरुक्षेत्र और साहा होते हुए पंचकूला तक बढ़ाया जाए। अब इस प्रस्ताव को भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं एनसीआरटीसी के सामने रखा जाएगा। माना जा रहा है कि इस कॉरिडोर के बनने से सफर का समय कम हो जाएगा। सड़कों पर भीड़ भी कम होगी। यही नहीं इसकी मदद से पलूशन को भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।
उम्मीद है कि यह कॉरिडोर रोजगार, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगा और क्षेत्र का विकास करेगा। लगभग 6 घंटे चली मीटिंग में कैबिनेट ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) प्रोजेक्ट के नए बजट को मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कनेक्टिविटी सुधारना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। यह प्रोजेक्ट खरखौदा, मानेसर और सोहना जैसे बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब को सीधे रेल कनेक्टिविटी देगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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