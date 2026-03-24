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दिल्ली - पानीपत - करनाल RRTS कॉरिडोर को मंजूरी; हरियाणा कैबिनेट ने लगाई मुहर

Mar 24, 2026 11:58 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
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हरियाणा कैबिनेट ने 33 हजार करोड़ की लागत वाले दिल्ली-पानीपत-करनाल आरआरटीएस कॉरिडोर को मंजूरी दी है। यह हाई-स्पीड ट्रेन हरियाणा को दिल्ली-एनसीआर से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

दिल्ली - पानीपत - करनाल RRTS कॉरिडोर को मंजूरी; हरियाणा कैबिनेट ने लगाई मुहर

हरियाणा कैबिनेट ने दिल्ली - पानीपत - करनाल के बीच 136 किलोमीटर लंबे हाईस्पीड ट्रेन कॉरिडोर (RRTS) को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में लिए गए इस फैसले से अब हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली से सीधे और तेजी से जुड़ जाएगा। 'नमो भारत' के नाम से जानी जाने वाली इस परियोजना की कुल लागत 33,000 करोड़ रुपये से अधिक है। हरियाणा में कुल 11 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 136 किलोमीटर लंबे दिल्ली - पानीपत - करनाल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई। इससे हरियाणा का बड़ा हिस्सा दिल्ली-एनसीआर से हाईस्पीड सार्वजनिक परिवहन के जरिए जुड़ जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक है जिसमें हरियाणा सरकार 7,472 करोड़ रुपये देगी।

इस परियोजना के तहत हरियाणा में 11 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। ‘नमो भारत’ के नाम से जाने जाने वाले इस हाईस्पीड कॉरिडोर के डिपो के बुनियादी ढांचे की योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) और संबंधित भूमि स्वामित्व एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से बनाई जाएगी। इसके लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव को परियोजना का नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

कैबिनेट ने यह भी इच्छा जताई कि इस RRTS कॉरिडोर को करनाल से आगे कुरुक्षेत्र और साहा होते हुए पंचकूला तक बढ़ाया जाए। अब इस प्रस्ताव को भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं एनसीआरटीसी के सामने रखा जाएगा। माना जा रहा है कि इस कॉरिडोर के बनने से सफर का समय कम हो जाएगा। सड़कों पर भीड़ भी कम होगी। यही नहीं इसकी मदद से पलूशन को भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।

उम्मीद है कि यह कॉरिडोर रोजगार, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगा और क्षेत्र का विकास करेगा। लगभग 6 घंटे चली मीटिंग में कैबिनेट ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) प्रोजेक्ट के नए बजट को मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कनेक्टिविटी सुधारना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। यह प्रोजेक्ट खरखौदा, मानेसर और सोहना जैसे बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब को सीधे रेल कनेक्टिविटी देगा।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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