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चाहते थे पानी और निकल आई आग; पालम में 9 की मौत के पीछे क्या सामने आ रही वजह

Mar 19, 2026 08:38 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार सुबह एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इस घटना में 3 बच्चों सहित एक ही परिवार के 9 लोगों की जान चली गई। 3 लोग ऊपरी मंजिलों से कूदकर घायल हो गए। अब वे अस्पताल में जीवन-मौत के बीच जूझ रहे हैं।

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार सुबह एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इस घटना में 3 बच्चों सहित एक ही परिवार के 9 लोगों की जान चली गई। 3 लोग ऊपरी मंजिलों से कूदकर घायल हो गए। अब वे अस्पताल में जीवन-मौत के बीच जूझ रहे हैं।

शुरुआती जांच में पता चला है कि आग भूतल पर शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। पुलिस, फायर ब्रिगेड और सरकार की विस्तृत जांच जारी है। यह इमारत व्यवसायी और साधनानगर बाजार संघ के अध्यक्ष 70 साल के राजेंद्र कश्यप की थी। वे घटना से दो दिन पहले काम के सिलसिले में गोवा गए थे। बुधवार को जब तक वह लौटे तब तक उनका आधा परिवार दुनिया छोड़ चुका था।

मलबे से 12 लोगों को बाहर निकाला गया

बचाव अभियान के दौरान मलबे से 12 लोगों को बाहर निकाला गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 9 को मृत घोषित कर दिया गया। बता दें कि राम चौक मार्केट के डब्ल्यूजेड ब्लॉक में स्थित इमारत में सुबह करीब 7 बजे आग लग गई और देखते ही देखते चार मंजिला इमारत धुएं के घने बादल से घिर गई। आपातकालीन बचाव दल में 30 दमकल गाड़ियां और 100 दमकलकर्मी शामिल थे, जिन्होंने घंटों तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया। उन्हें पुलिस और एनडीआरएफ कर्मियों का सहयोग मिला।

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कपड़ों और सौंदर्य प्रसाधनों के भंडार ने आग भड़काया

बिल्डिंग के तहखाने, भूतल और पहली मंजिल पर 'प्रवेश मॉडरेट' नाम का एक कपड़ा और सौंदर्य प्रसाधन का शोरूम था। परिवार दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहता था। कपड़ों और सौंदर्य प्रसाधनों के बड़े भंडार ने आग को और भड़का दिया। जैसे ही आग निचली मंजिलों तक पहुंची, ऊपरी मंजिलें लोगों के लिए मौत का जाल बन गईं। अधिकारी ने बताया कि तीसरी मंजिल के एक हॉल से 7 शव बरामद किए गए, जबकि इमारत के एक बाथरूम से 2 शव मिले। पोस्टमार्टम के बाद देर शाम सभी 9 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

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शटर तोड़कर बचाने की कोशिश

घटना के प्रत्यक्षदर्शी व्यवसायी योगेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए शोरूम का शटर तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कॉलेज जा रहा था जब उसने मुझे दुकान में लगी आग के बारे में बताया। मैं अन्य लोगों के साथ तुरंत मौके पर पहुंचा। आग पर काबू पाने में लगभग चार से पांच घंटे लगे।

पानी की मोटर चालू रह गई थी

पुलिस का दावा है कि घटना के समय बिल्डिंग के लोग जाग रहे थे, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वे सो रहे थे। लोगों ने उन्हें सतर्क किया। एक चश्मदीद रमेश कुमार ने बताया कि हमें पता चला कि पानी की मोटर चालू रह गई थी, जिससे चिंगारी निकली होगी। हालांकि, पुलिस ने कहा कि वे आग लगने के कारण की जांच कर रहे हैं।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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