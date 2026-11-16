दिल्ली के पहाड़गंज में इमारत हादसे में ऐक्शन, मालिक और कॉन्ट्रैक्टर को दबोचा
डीसीपी ने बताया, प्रॉपर्टी के मालिक रमन और ठेकेदार अनवर को पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले की आगे की जांच चल रही है।
मध्य दिल्ली के पहाड़गंज में एक इमारत की छत ढहने की घटना में दिल्ली पुलिस ने बड़ा ऐक्शन लिया है। पुलिस ने इमारत के मालिक और एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लिया है। पहाड़गंज में रविवार शाम को हुई घटना में आठ लोग जख्मी हो गए थे। निर्माण कार्य के दौरान इमारत की दूसरी मंजिल पर छत की स्लैब ढह गई।
पुलिस ने कहा कि इमारत के मालिक रमन और ठेकेदार अनवर को पकड़ लिया गया है और उन्हें पाबंद किया गया है। पुलिस ने घटना के संबंध में पहाड़गंज पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 290 (किसी भवन की मरम्मत या निर्माण के दौरान लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 125 (ए) (जल्दबाजी या लापरवाही से जीवन को खतरे में डालना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इमारत की दूसरी मंजिल पर लिंटेल की शटरिंग हटा रहे थे मजदूर
डीसीपी ने बताया, प्रॉपर्टी के मालिक रमन और ठेकेदार अनवर को पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले की आगे की जांच चल रही है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना तब हुई जब मजदूर एक सरकारी गर्ल्स स्कूल के सामने बन रही इमारत की दूसरी मंजिल पर लिंटेल की शटरिंग हटा रहे थे। दिल्ली फायर सर्विस (DFS) को शाम 4:40 बजे पहाड़गंज के संगरतन इलाके में इमारत गिरने की सूचना मिली। दमकलकर्मी, स्थानीय लोग और पुलिस घायलों को इलाज के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले गए। पुलिस ने बताया कि घायलों की हालत स्थिर है।
एमसीडी ने रिपोर्ट में क्या बताया?
इससे पहले एमसीडी ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह हादसा तब हुआ, जब मजदूर लिंटेल की शटरिंग हटा रहे थे। हालांकि, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने रिपोर्ट में छत ढहने का सटीक कारण नहीं बताया है। उसने कहा कि संबंधित अधिकारी रविवार शाम हुए हादसे से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं। एमसीडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हादसा भूतल पर शटरिंग (ढलाई के लिये बनाया गया अस्थायी सांचा) हटाते समय हुआ, जब नये बने लिंटेल का एक हिस्सा अचानक ढह गया।
एमसीडी के मुताबिक, यह इमारत चार जून 2024 को जारी एक स्वीकृत भवन योजना के तहत बनाई जा रही थी। उसने कहा कि निरीक्षण के दौरान संबंधित संपत्ति में कोई भी अनधिकृत निर्माण नहीं पाया गया। एमसीडी के अनुसार, निरीक्षण के समय तक भूमिगत तल, भूतल पर बने पार्किंग क्षेत्र और उसके ऊपर वाली मंजिल के एक हिस्से का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था।
एमसीडी की रिपोर्ट में हादसे में पांच लोगों को मामूली चोटें आने की बात कही गई है, जबकि पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आठ लोगों को 'मेडिको-लीगल' जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के सिलसिले में पुलिस ने इमारत के मालिक रमन और ठेकेदार अनवर को गिरफ्तार कर लिया है।
पहाड़गंज थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 290 (किसी भवन की मरम्मत या निर्माण के दौरान लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 125 (ए) (जल्दबाजी या लापरवाही से जीवन को खतरे में डालना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें