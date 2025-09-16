दिल्ली का दम घोंट रहा ओजोन प्रदूषण, गर्मी में भी हवा हुई जहरीली

दिल्ली में गर्मियों के दौरान ओजोन प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली में, जिससे हवा की गुणवत्ता और खराब हो गई है और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

दिल्ली में ओजोन प्रदूषण गर्मियों में भी दम घोंट रहा है। खासकर दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली में हालात सबसे खराब हैं। राजधानी में दस ऐसे स्थान हैं जो हॉट स्पॉट बन रहे हैं। इस साल गर्मी के मौसम में इन स्थानों पर ज्यादातर दिनों में ओजोन प्रदूषण का स्तर औसत से ज्यादा रहा।

दिल्ली की हवा में आमतौर पर प्रदूषक कण पीएम 10 और पीएम 2.5 का स्तर सामान्य से ज्यादा रहता है। सर्दियों में स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। गर्मियों में प्रदूषण का स्तर कम रहता है। लेकिन, अब इसमें भी बदलाव आ रहा है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएसई) ने इस वर्ष मार्च से मई के बीच अलग-अलग स्थानों पर ओजोन के स्तर का विश्लेषण किया। पता चला कि एनसीआर की ज्यादातर जगहों पर ओजोन का प्रदूषण बढ़ रहा है। नेहरू नगर इलाके में सभी 92 दिनों में ओजोन प्रदूषण का स्तर सामान्य से ज्यादा रहा। ओजोन प्रदूषण के स्तर को औसत समय में मापा जाता है। एक दिन में आठ घंटे तक 100 माइक्रोग्राम का स्तर सामान्य है। पिछली गर्मियों की उपरोक्त अवधि में औसतन 12 घंटे जबकि इस वर्ष 14.2 घंटे ओजोन प्रदूषण मौजूद रहा। पिछले वर्ष औसतन 17.6 दिन ऐसे थे जब ओजोन प्रदूषण का स्तर ज्यादा था। इस साल यह बढ़कर 18.8 दिन हो गया।

सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रायचौधुरी ने बताया, इस बार 25 मई से 11 जून के बीच के 18 में से 12 दिन ऐसे रहे थे जब ओजोन ही प्रमुख प्रदूषक रहा। प्रदूषण की रोकथाम के लिए तैयार ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) में ओजोन के जोखिम को कम करने के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए।