दिल्ली को मिलेगी जाम से राहत, मोदी मिल और सवित्री सिनेमा फ्लाईओवर को मिली मंजूरी

संक्षेप: दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर यातायात सुगम बनाने के लिए मोदी मिल और सवित्री सिनेमा फ्लाईओवर के विस्तार को 372 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। यह परियोजना ढाई साल में पूरी होगी, जिससे नेहरू प्लेस, कालकाजी और ग्रेटर कैलाश जैसे व्यस्त इलाकों में लाखों वाहन चालकों को सिग्नल-फ्री सफर की सुविधा मिलेगी।

दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर जाम की सबसे बड़ी समस्या जल्द खत्म होने वाली है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने मोदी मिल और सवित्री सिनेमा चौराहों पर फ्लाईओवर के विस्तार और अपग्रेड की योजना को मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली सरकार की व्यय वित्त समिति ने दिसंबर 2025 में इन परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। कुल मिलाकर फ्लाईओवर से जुड़े काम पर करीब 372 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें मोदी मिल फ्लाईओवर पर 313 करोड़ और सवित्री सिनेमा पर 59 करोड़ खर्च होंगे। पूरी परियोजना 30 महीने यानी ढाई साल में पूरी हो जाएगी।

मोदी मिल फ्लाईओवर का बड़ा विस्तार टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, मोदी मिल फ्लाईओवर को अब कालकाजी मंदिर तक बढ़ाया जाएगा। यह नया हिस्सा तीन लेन का होगा। कालकाजी मंदिर से मोदी मिल की तरफ 1,140 मीटर लंबा तीन लेन का हिस्सा बनेगा, जबकि मोदी मिल से कालकाजी की तरफ 870 मीटर का तीन लेन का हिस्सा होगा। इससे कैप्टन गौर मार्ग, मां आनंदमयी मार्ग, लोटस टेम्पल रोड और नेहरू प्लेस बस डिपो जैसे चौराहों पर ट्रैफिक बिना रुके बह सकेगा। मौजूदा फ्लाईओवर को दो तरफा बनाकर क्षमता दोगुनी की जाएगी।

सवित्री सिनेमा पर नया हाफ फ्लाईओवर सवित्री सिनेमा चौराहा ग्रेटर कैलाश, सीआर पार्क और जीके-2 के लोगों के लिए हमेशा से परेशानी का सबब रहा है। यहां मौजूदा सिंगल फ्लाईओवर के समानांतर एक नया तीन लेन का हाफ फ्लाईओवर बनेगा। इसकी लंबाई करीब 435 मीटर होगी। यह पुराने फ्लाईओवर को डबल करेगा और जीके-2 रोड, मस्जिद मोथ रोड जैसे इलाकों में ट्रैफिक सुचारू बनाएगा। इससे नेहरू प्लेस और ग्रेटर कैलाश के बीच आवागमन आसान हो जाएगा।