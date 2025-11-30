जहरीली हवा पर चलेगा CAQM का 'ऑपरेशन क्लीन एयर', इन सड़कों पर दिखी खूब धूल

संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के 26 फ्लाइंग स्क्वाड ने वैधानिक ढांचे और लागू GRAP के तहत ऑन-ग्राउंड निगरानी को मजबूत करने और धूल कम करने के उपायों को तेज करने के लिए ये पहल की है।

दिल्ली में जहरीली हवा के तांडव ने जीना मुहाल कर दिया है। दूर तक फैली धुंध की चादर और उस बीच हर सांस पर भारी पड़ती ये हवा। अब इस पलूशन के प्रकोप को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने ऑपरेशन क्लीन एयर शुरू किया है। आयोग के दस्ते ने दिल्ली भर में 321 सड़कों का निरीक्षण किया जिसमें 35 सड़कों पर धूल की अधिकत ज्यादा पाई गई। एनडीएमसी और सीपीडब्लूडी की सड़कें तुलनात्मक रूप से बेहतर मिलीं।

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के 26 फ्लाइंग स्क्वाड ने वैधानिक ढांचे और लागू GRAP के तहत ऑन-ग्राउंड निगरानी को मजबूत करने और धूल कम करने के उपायों को तेज करने के लिए ये पहल की है। आयोग की चल रही प्रवर्तन कार्रवाई के हिस्से के रूप में, सड़क के हिस्सों पर दिखाई देने वाली धूल के जमाव का आकलन करना और नगर निगम दिल्ली (MCD),नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) की ओर से लागू किए जा रहे सफाई, झाडू लगाने और धूल को दबाने के उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था।

तीनों एजेंसियों की कुल 321 स्ट्रेच का निरीक्षण किया गया। अंतिम संकलित डेटा के अनुसार, 35 स्ट्रेच में धूल का स्तर अधिक पाया गया, 61 में मध्यम धूल पाई गई, 94 में कम धूल की तीव्रता दर्ज की गई और 131 पट्टियों में कोई दृश्य धूल नहीं पाई गई। एमसीडी के तहत जिसमें निरीक्षण की गई सड़कों की संख्या सबसे अधिक थी (182), 35 पट्टियों में दृश्य धूल की तीव्रता का उच्च स्तर परिलक्षित हुआ, 50 मध्यम स्तर पर थीं, 70 में कम धूल थी, और 27 पट्टियों में कोई दृश्य धूल दर्ज नहीं की गई।

इसके विपरीत, एनडीएमसी क्षेत्र में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन देखा गया, जहां 133 सड़क पट्टियों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 100 में कोई दृश्य धूल नहीं पाई गई, 24 में कम धूल दर्ज की गई, और 9 में मध्यम धूल की तीव्रता थी, जबकि कोई भी पट्टी उच्च-धूल की तीव्रता वाली श्रेणी में नहीं आई। इसी तरह, सीपीडब्ल्यूडी ने, जहाँ निरीक्षण के लिए 6 सड़कों का छोटा अधिकार क्षेत्र था, किसी भी पट्टी पर उच्च धूल नहीं पाई गई, 2 में मध्यम दृश्य धूल दर्ज की गई, और 4 में कोई दृश्य धूल की तीव्रता नहीं थी। उनके डेटा में तुलनात्मक रूप से प्रभावी रखरखाव झलकता है, हालांकि निरंतर सतर्कता आवश्यक बनी हुई है।

आयोग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सड़क की धूल दिल्ली में कणकीय पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर) के स्तर में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनी हुई है, खासकर सर्दियों के मौसम के दौरान और सभी एजेंसियों की ओर से अनुरक्षित सभी पट्टियों पर लगातार यांत्रिक स्वीपिंग (झाड़ू लगाना), एकत्रित धूल का समय पर निपटान, फुटपाथों का उचित रखरखाव, और पानी के छिड़काव/धूल को दबाने के उपायों को नियमित रूप से तैनात करने की आवश्यकता पर बल दिया।