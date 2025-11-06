‘वन दिल्ली’ ऐप से दिल्लीवालों का जीवन आसान, यात्रियों के बच रहे 30 मिनट

संक्षेप: आईआईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित 'वन दिल्ली' ऐप, सार्वजनिक परिवहन को एकीकृत कर यात्रियों का प्रतिदिन 20 से 30 मिनट तक का समय बचा रहा है और यह ऐप यात्रा योजना, रीयल-टाइम बस ट्रैकिंग और डिजिटल टिकट जैसी सुविधाएं देता है।

दिल्ली सरकार का ‘वन दिल्ली’ ऐप सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को एकीकृत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रहा है। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईआईआईटी) दिल्ली द्वारा विकसित यह ऐप यात्रियों का प्रतिदिन 20 से 30 मिनट तक का समय भी बचा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस ऐप में यात्रियों के लिए यात्रा योजना, रीयल-टाइम बस ट्रैकिंग, टिकट और पास खरीदने के साथ शिकायत दर्ज कराने तक की सुविधा दी गई है। बस चालक या परिचालक के अनुचित व्यवहार, बस के न रुकने, गंदगी या डिस्प्ले बोर्ड के खराब होने जैसी शिकायतें भी ऐप के जरिये की जा सकती हैं।

हर दिन लाखों लोग ले रहे लाभ संस्थान के निदेशक प्रोफेसर रंजन बोस ने बताया कि ऐप यात्रियों के लिए यात्रा प्लानिंग का संपूर्ण समाधान है। इससे लोगों को यह पता रहता है कि उन्हें कहां से कौन सी बस लेनी है, किस समय पहुंचेगी और किराया कितना होगा। औसतन हर यात्री का 20 से 30 मिनट प्रतिदिन बच रहा है। आईआईआईटी दिल्ली के एक अन्य प्रोफेसर ने बताया कि फिलहाल करीब एक लाख लोग रोजाना इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत यात्री ऐप के जरिये बस टिकट खरीदते हैं। यही मॉडल अब पुणे, कलबुर्गी और राजकोट जैसे शहरों में भी अपनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि पुणे में दिल्ली की तुलना में बसों की संख्या तीन गुना कम होने के बावजूद वहां प्रतिदिन सवा लाख से अधिक लोग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से लगभग 50 हजार यात्री टिकट खरीदने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं।

बसों की रीयल-टाइम स्थिति अब मोबाइल पर दिल्ली में इस एप पर डीटीसी, क्लस्टर बसों के सभी रूट और देवी बसों के 80 प्रतिशत रूट अपडेट किए जा चुके हैं। यह ऐप 2022 में लॉन्च किया गया था।

ऐप में ये सुविधाएं यात्रियों के आ रही हैं काम, मिल रहा है फायदा बसों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग, जिससे बस के आने का सही समय पता चलता है।

वैकल्पिक रूट की जानकारी, ताकि यात्री तेज और कम भीड़ वाला रास्ता चुन सकें।

डिजिटल टिकट और पास खरीदने की सुविधा।

पार्किंग और ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों की लोकेशन की जानकारी उपलब्ध।

यात्रा योजना (ट्रिप प्लानिंग) फीचर, जिससे पूरी यात्रा पहले से तय की जा सकती है। मेट्रो टिकट की सुविधा बंद होने से नाराजगी ऐप उपयोगकर्ताओं ने ‘वन दिल्ली’ को उपयोगी बताया है, लेकिन कुछ यात्रियों ने असंतोष जताया। उनका कहना है कि पहले इस ऐप से दिल्ली मेट्रो के टिकट खरीदे जा सकते थे, लेकिन अब यह सुविधा बंद कर दी गई है। यात्रियों का सुझाव है कि सरकार को इस फीचर को दोबारा शुरू करना चाहिए ताकि बस और मेट्रो दोनों के टिकट एक ही प्लेटफॉर्म से मिल सकें। इससे और फयदा होगा।