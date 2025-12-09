दिल्ली में भी गोवा जैसे हादसे का जोखिम, महज 52 होटल और 38 क्लबों को फायर एनओसी

संक्षेप: दिल्ली में भी गोवा नाइट क्लब अग्निकांड जैसे हादसे का जोखिम है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 90 फीसदी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार के पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ही नहीं है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट..

दिल्ली की नाइट लाइफ पर एक बड़ी चेतावनी का साया है। दिल्ली में भी गोवा नाइट क्लब जैसे हादसे का जोखिम है। दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी के 90 फीसदी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार के पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ही नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद केवल 52 होटल और 38 क्लबों के पास ही वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट यानी एनओसी रखते हैं जबकि दिल्ली में कुल 3800 से अधिक होटल और 1000 से अधिक क्लब, रेस्टोरेंट और बार लाइसेंस‑प्राप्त हैं। वहीं नाइट क्लबों की संख्या 165 से 170 के बीच है। आंकड़े बताते हैं कि एक छोटी चूक भी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है जैसा कि गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से हुआ।

विभाग को बड़े हादसे का इंतजार दमकल विभाग का यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है कि देश की राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा नियमों को ताक पर रखा गया है। दमकल विभाग द्वारा जारी किया गया यह डेटा सीधे तौर पर बताता है कि लोगों की जान की कीमत कितनी सस्ती समझी जाती है। 52 होटलों का आंकड़ा बताता है कि बाकी हजारों होटल बिना किसी डर के असुरक्षित बिल्डिंगों में चल रहे हैं। ये प्रतिष्ठान मोटा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन फायर सेफ्टी जैसे बुनियादी खर्चों से बचने की कोशिश करते हैं। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं होने का मतलब है कि आग लगने पर निकास के रास्ते बंद हो सकते हैं। अग्निशमन उपकरण खराब हो सकते हैं। इन नियमों की अनदेखी के पीछे भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी मुख्य कारण हैं। प्रशासन को इन प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाना समय की मांग है।

अवैध तरीके से चल रहें इतने हॉल यहीं हाल दिल्ली में बने बैंक्विट हॉल का भी है। दिल्ली में करीब 347 वैध बैंक्विट हॉल मौजूद हैं। यह आंकड़ा सिर्फ सरकारी है। इसके अलावा भी दिल्ली के कई जगहों पर सैकड़ों की संख्या में बैंक्विट हॉल अवैध तरीके से चल रहे है। सूत्रों के अनुसार 347 में से सिर्फ 215 बैंक्विट हॉल को ही दमकल विभाग की ओर से एनओसी मिली हुई है। इन बैंक्विट हॉल ने आग से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं 132 बैंक्विट हॉल में कमी पाई गई है। इसे दुरुस्त करने के लिए दमकल विभाग ने बैंक्विट हॉल मालिक और संबंधित प्रशासन को लेटर लिखा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध बैंक्विट हॉल भी मौजूद हैं, जो अक्सर हादसे के बाद सामने आते हैं।