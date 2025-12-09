Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
delhi on risk of fire incident similar to goa night club only 52 hotels have fire safety noc
दिल्ली में भी गोवा जैसे हादसे का जोखिम, महज 52 होटल और 38 क्लबों को फायर एनओसी

संक्षेप:

दिल्ली में भी गोवा नाइट क्लब अग्निकांड जैसे हादसे का जोखिम है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 90 फीसदी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार के पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ही नहीं है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट..

Dec 09, 2025 12:19 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
दिल्ली की नाइट लाइफ पर एक बड़ी चेतावनी का साया है। दिल्ली में भी गोवा नाइट क्लब जैसे हादसे का जोखिम है। दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी के 90 फीसदी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार के पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ही नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद केवल 52 होटल और 38 क्लबों के पास ही वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट यानी एनओसी रखते हैं जबकि दिल्ली में कुल 3800 से अधिक होटल और 1000 से अधिक क्लब, रेस्टोरेंट और बार लाइसेंस‑प्राप्त हैं। वहीं नाइट क्लबों की संख्या 165 से 170 के बीच है। आंकड़े बताते हैं कि एक छोटी चूक भी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है जैसा कि गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से हुआ।

विभाग को बड़े हादसे का इंतजार

दमकल विभाग का यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है कि देश की राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा नियमों को ताक पर रखा गया है। दमकल विभाग द्वारा जारी किया गया यह डेटा सीधे तौर पर बताता है कि लोगों की जान की कीमत कितनी सस्ती समझी जाती है। 52 होटलों का आंकड़ा बताता है कि बाकी हजारों होटल बिना किसी डर के असुरक्षित बिल्डिंगों में चल रहे हैं। ये प्रतिष्ठान मोटा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन फायर सेफ्टी जैसे बुनियादी खर्चों से बचने की कोशिश करते हैं। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं होने का मतलब है कि आग लगने पर निकास के रास्ते बंद हो सकते हैं। अग्निशमन उपकरण खराब हो सकते हैं। इन नियमों की अनदेखी के पीछे भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी मुख्य कारण हैं। प्रशासन को इन प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाना समय की मांग है।

अवैध तरीके से चल रहें इतने हॉल

यहीं हाल दिल्ली में बने बैंक्विट हॉल का भी है। दिल्ली में करीब 347 वैध बैंक्विट हॉल मौजूद हैं। यह आंकड़ा सिर्फ सरकारी है। इसके अलावा भी दिल्ली के कई जगहों पर सैकड़ों की संख्या में बैंक्विट हॉल अवैध तरीके से चल रहे है। सूत्रों के अनुसार 347 में से सिर्फ 215 बैंक्विट हॉल को ही दमकल विभाग की ओर से एनओसी मिली हुई है। इन बैंक्विट हॉल ने आग से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं 132 बैंक्विट हॉल में कमी पाई गई है। इसे दुरुस्त करने के लिए दमकल विभाग ने बैंक्विट हॉल मालिक और संबंधित प्रशासन को लेटर लिखा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध बैंक्विट हॉल भी मौजूद हैं, जो अक्सर हादसे के बाद सामने आते हैं।

हर साल जा रहीं सैंकड़ों जानें

दिल्ली के आग की घटनाएं साल दर साल बढ़ती जा रही है। इन घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ी हैं बावजूद इसके न तो विभाग की नींद टूटने का नाम ले रही है और न ही सरकार की। वर्ष 2021-22 में दिल्ली में 27343 आग लगने की घटना सामने आई थी। जिसमें 1421 लोग घायल हुए थे और 591 लोगों की मौत हो गई थी। 2022-23 में हादसों की संख्या बढ़ाकर 31958 हो गई और घायलों की संख्या 2193 पहुंच गई। जबकि मरने वालों की 1029 रही। वर्ष 2023-24 में हुए 31575 हादसों में 3232 लोग घायल हुए और 1303 लोगोंको अपनी जान गंवानी पड़ी। उधर, 2024-25 में हुए 36568 हादसों में 2353 लोग घायल हुए और 1452 लोगों की मौत हुई।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
