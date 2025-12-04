दिल्ली में SWAT टीमें और स्नाइपर्स तैनात, राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा में मल्टी लेयर सिक्योरिटी ग्रिड लागू

संक्षेप: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दो दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। इसके मद्देनजर राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के लिए कई लेयर वाला सिक्योरिटी ग्रिड लागू किया गया है। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा के सख्त नियमों के कारण उनके ठहरने की सही जगह का खुलासा नहीं किया गया है।

सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पुतिन के आने से लेकर उनके जाने तक, हर मूवमेंट पर कई सिक्योरिटी यूनिट मिलकर काम करेंगी।

अधिकारी ने कहा, "मिनट-टू-मिनट कोऑर्डिनेशन चल रहा है और सभी संबंधित एजेंसियों को पूरे समय पूरी सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए 5,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा।"

दिल्ली पुलिस के टॉप लेवल अधिकारी रूसी राष्ट्रपति के शेड्यूल में शामिल होने वाली जगहों के आसपास रूट सिक्योरिटी, ट्रैफिक व्यवस्था और एरिया सैनिटाइजेशन की निगरानी कर रहे हैं।

एक और अधिकारी ने कहा कि वीवीआईपी मूवमेंट के लिए मैप किए गए सभी रूट पहले से सुरक्षित कर लिए गए हैं। आने-जाने वालों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए समय-समय पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाएगी। एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे।

दिल्ली पुलिस, सेंट्रल एजेंसियों और राष्ट्रपति पुतिन की पर्सनल सिक्योरिटी टीम ने स्वाट (SWAT) टीमों, एंटी-टेरर यूनिट्स, स्नाइपर्स और क्विक-रिएक्शन टीमों के साथ एक मल्टी-लेयर्ड सिक्योरिटी ग्रिड बनाया है, जो सेंसिटिव जगहों पर तैनात हैं।

इसके अलावा, पुतिन के दौरे से जुड़े सभी जोन में हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी नेटवर्क और टेक्निकल मॉनिटरिंग सिस्टम चालू कर दिए गए हैं। खास इलाकों के आसपास ट्रैफिक पर रोक और पैदल चलने वालों की कंट्रोल्ड मूवमेंट की उम्मीद है, हालांकि अधिकारियों ने कहा कि बड़ी दिक्कतों से बचने के लिए पहले से अलर्ट जारी किए जाएंगे।

पुतिन के सम्मान में रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति के गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे नई दिल्ली पहुंचने की संभावना है। उनकी यात्रा का मकसद समग्र द्विपक्षीय रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को विस्तार देना है। पुतिन की यह यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में एक निजी रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे।